VIDEO: Delincuentes le robaron el auto a una mujer y la atropellaron

Un violento asalto ocurrió en los últimos días en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, en La Matanza, donde dos delincuentes le robaron el auto a una mujer y la atropellaron.

El hecho ocurrió el martes pasado a las 21.45 en la esquina de La Haya y Asia, pero trascendió en las últimas horas. La mujer llegaba con su auto, cuando delincuentes la sacaron de los pelos para robarle el vehículo. "Hija de re mil p..., te voy a matar", le dijeron a la víctima a la que luego arrollar. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes, que fueron publicadas por el portal Infocom La Matanza, se puede ver cuando los delincuentes forcejean con la mujer y luego la tiran al piso. Cuando estaban escapando la atropellaron con el vehículo. La victima se levantó y se fue caminando.

"Estaba llegando a casa y me di cuenta que me iban a robar, pensé en pasarles el auto por encima pero no puede y empecé a tocar bocina para que mis vecinos me escuchar y salieran a ayudarme", relató Felisa en diálogo con C5N.

"Vi que me iban a atropellar, que me iban a pisar y me arrastré hacia atrás", contó la mujer, quien además tiene una herida en la mano izquierda por los vidrios que rompieron los delincuentes cuando la sacaron el auto.

"Ya me veía muerta, fue horrible. Aún no me convenzo de que estoy viva", confesó Felisa. "No puedo salir a la calle. Estoy traumada", agregó.

Además confesó que esta es la tercera vez que la asaltan."Ya me habían robado antes y siempre me sacaron la plata, me robaron en la esquina hombres armados", contó Felisa.

La mujer contó que además del auto también le robaron su teléfono."Tengo que pagar un celular que no tengo más, me lo sacaron también. Hoy tengo todo problemas y no tengo trabajo", dijo.

