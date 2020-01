La Ministra de Ambiente se reunió con Juan Cabandié

La Ministra de Ambiente de la provincia de Jujuy, María Inés Zigarán, participó junto a sus pares de las 24 jurisdicciones argentinas, de la primera reunión convocada por el flamante Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié. En la oportunidad el Ministro Cabandié presentó a todo su gabinete y dialogó con las autoridades ambientales sobre la Agenda Ambiental propuesta por la Nación.



En su calidad de Presidenta del Consejo Federal de Medio Ambiente, María Inés Zigarán auguró al Ministro Cabandié el mayor de los éxitos en su gestión. Resaltó la jujeña la decisión de recuperar la jerarquía del organismo ambiental nacional, ahora nuevamente con rango de Ministerio, porque expresa “la decisión de fortalecer la institucionalidad ambiental y llevar la agenda de temas ambientales a la más alta esfera de discusión y de gestión” expresó.

A propósito, Zigarán valoró la recuperación de la política como herramienta de construcción en el Consejo federal, compartiendo con el Ministro Cabandié y con sus pares nacionales, la necesidad de imprimir a la Agenda Ambiental una clara y decidida perspectiva política que permita concretar un federalismo ambiental de concertación.

También reconoció Zigarán por último la figura del nuevo mandatario, su historia de vida y compromiso con los derechos humanos. “Sin dudas, la perspectiva de derechos humanos va a potenciar la gestión ambiental, porque el ambiente no puede pensarse sino en el marco de una integralidad y de la relación entre naturaleza y cultura, entre los recursos naturales y los pueblos que habitan el territorio y sus condiciones de vida. La perspectiva que él tiene va a ser muy importante para la gestión”, valoró la ministra jujeña.

COFEMA, participación parlamentaria y Nuevo Pacto Ambiental Federal

La funcionaria del Gobierno de Jujuy, como Presidente de Cofema se refirió además a los múltiples desafíos de este nuevo periodo de trabajo federal entre Nación y provincias. “Tenemos la oportunidad de consolidar al Consejo Federal de Medio Ambiente como un espacio de diálogo democrático, de participación y de aportes, iniciativas y consensos que ayuden al fortalecimiento de una política ambiental concertada”.

“Para ello –dijo- se necesita recuperar la política como herramienta democrática de diálogo, de confrontación de ideas, de intercambios que enriquezcan la gestión pública”. Consideró Zigarán que “la agenda ambiental es transversal a los proyectos políticos independientemente de pertenencia partidaria y la raíz ideológica. Hoy el ambiente es una preocupación de todos y por tanto esa tranversalidad es una oportunidad para avanzar hacia acuerdos”.

Además, se refirió a una deuda pendiente: “saldar la brecha entre las normativas de presupuestos mínimos, que imponen a las provincias altos estándares de gestión ambiental y la aún escasa capacidad operativa de los organismos ambientales. “Los convenios internacionales –evaluó- a los que ha adherido el país, las leyes de presupuestos mínimos, la conciencia ambiental y la creciente demanda social de los temas ambientales, así el desarrollo de una nueva institucionalidad, nos exige contar con mayores recursos presupuestarios y técnicos, para lo cual no solo estamos obligados a gestionar mayores presupuesto, sino a innovar en la búsqueda de nuevos mecanismos económicos que permitan solventar la gestión ambiental”.

Propuso también establecer un diálogo sistemático con el Parlamento Nacional que es donde se discuten las leyes de presupuestos mínimos, para que las normas tenga un respaldo federal. Esto, para evitar situaciones como las que ocurrieron por ejemplo con la Ley de Cambio Climático. “Llegamos tarde a la discusión parlamentaria y muchos de nuestros aportes no fueron asimilados”, dijo la Ministra de Ambiente de Jujuy. Y precisó que “en especial el del Fondo de Financiamiento para Cambio Climático y la Distribución de Pago por Resultado, una discusión planteada por Jujuy con adhesión de las provincias pero que no fue abordada, lo que significó que los estados provinciales hoy tenemos responsabilidades y obligaciones, pero no contamos un mecanismo que derive recursos a las provincias para garantizar la aplicación de Ley”.

Por otro lado, dijo que “las autoridades ambientales hoy deberíamos ser capaces de gestar la oportunidad para construir un nuevo Pacto Federal Ambiental. Hay uno del año 1993, que considera problemas ambientales y posibilidades de resolución que hoy son otras. Hoy el calentamiento global tiene otra escala, el desarrollo tecnológico es distinto; entonces es necesario volver a pensar un pacto federal ambiental donde las provincias con nación acordemos prioridades y urgencias, pudiendo ser también la oportunidad de construir una herramienta para saldar las grietas, construyendo un acuerdo para el presente pero sobre todo para las generaciones futuras”.







GIRSU: prioridad nacional y provincial

Respecto a la Agenda planteada por el Ministro Juan Cabandié, que es también coincidentemente la agenda de las provincias y particularmente la de Jujuy, quedó en claro que una de las mayores problemáticas que requiere una urgente resolución es la de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

“Compartimos con Nación la urgente necesidad de abordar el problema de los pasivos ambientales generados por la deficitaria gestión de los residuos y la preocupación por las poblaciones vulnerables que son afectadas por esta y otras tantas situaciones. Y compartimos también la necesidad de pensar una política federal que ayude a las provincias con el problema. Desde Jujuy venimos trabajando en esa línea con el Proyecto GIRSU, que cuenta con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones”, consignó Zigarán.

Otra de las prioridades que compartieron las autoridades nacionales y provinciales es la del cambio climático: “tenemos que trabajar para que las provincias podamos mejorar nuestra capacidad técnica y operativa para poder llevar adelante el proceso de adaptación y mitigación de los efectos sobre el ambiente”, precisó Zigarán, quien también es presidenta del COFEMA.

Y, finalmente, remarcó que el Ministro Cabandié nos ha propuesto como otro tema de agenda prioritaria el control y monitoreo ambiental, fortalecer una Red Federal de Monitoreo Ambiente, lo que exige acordar herramientas metodológicos para las inspecciones y la recolección de datos. Con esto, destacó “vamostener más y mejor información respecto de los impactos generados por las actividades antrópicas”.

Finalmente el Ministro Cabandié propuso como otro eje mejorar el acceso a los fondos de bosques nativos, para que las jurisdicciones puedan contar con los recursos derivados del hecho que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales.

La Ministra de Jujuy valoró las coincidencias de perspectiva política y de prioridades de gestión planteadas por el Ministro Cabandié que son “las mismas que las de Jujuy y las de todas las provincias y auguró un tiempo de fuertes consensos en materia ambiental, dada la urgencia que imponen las problemáticas existentes y el imperativo ético de actuar ya para hacer posible las condiciones de vida de las generaciones futuras”.