Fundación Viento Norte convocan a todos los músicos del departamento de El Carmen

La competencia se realizará en vivo y en dos oportunidades: en el Carmen 19 de enero a partir de las 19.00 en Plaza Domingo T. Pérez y en Jujuy 23 de enero a partir de las 18.00 hs en el anfiteatro de "las lavanderas".



La convocatoria no tiene límites de edad ni de formato. Pueden competir solistas, grupos instrumentales de toda naturaleza, grupos vocales a capella, etc. Incluye a niños, mujeres, discapacitados, etc. y se encuentra enmarcada en el homenaje a Jorge Cafrune, siendo parte del interés del evento la figura del nombrado artista carmense, entiéndase por esto, que la presentación deberá recuperar, evidenciar y homenajear al artista dejandolo a la creatividad de los participantes. El jurado tendrá en cuenta la idea que presenta cada grupo, independientemente de la performance y como un punto fundamental para la elección de los ganadores.



La inscripción y participación es gratuita.

A partir de las muestras del pre-Cafrune, se realizarán aportes y apoyos por parte de los profesores encargados en cada area previo a la presentación final en el Festival Homenaje a Jorge Cafrune.



Los artistas ganadores obtendrán un nombramiento por parte de la organización del Homenaje JC, una capacitación en su instrumento durante el año 2020 en la casa de la Cultura del El Carmen. Un seguimiento de ejecución individual y grupal con respaldo de profesionales para tal fin, competirán por un representante que los guie y promocione en los festivales regionales y nacionales (siempre en función de la contracción al trabajo, al esfuerzo y al compromiso) competirán por un video clip de primera calidad.



El objetivo principal del proyecto apunta a la profesionalización y al ingreso al circuito musical-económico de los festivales. La potenciación de El Carmen como tierra de cantores, cuna del homenajeado y otros tantos talentos que trascendieron y trascienden el ámbito local.



En este sentido el Municipio invierte sus recursos en sus talentos, en su pueblo, haciendo política cultural propiamente dicho.



Cafrune nos debe representar en otras provincias y en el mundo, tanto a los carmenses como a los jujeños, por lo tanto debemos recordarlo, aprender que significó el gallardo cantor, el CENTAURO, como lo nombrara Reynaldo Castro.



Caudillo de un arte franco y sin banderas, de voz clara, rústica, es Cafrune a quien nombramos.

Bienvenidos al Homenaje a Jorge Cafrune.

Bienvenidos a su tierra.

Bienvenidos a El Carmen.



Para mayor información r inscripción dirigirse a la casa de la cultura de El Carmen (Av. 9 de Julio esq. Av. Pte Perón), o por mail a [email protected], o por whatsapp al 154087519.