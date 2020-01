¿Vendrá a Jujuy? Evo Morales afirmó que quiere conocer a Milagro Sala

El ex mandatario boliviano también habló cómo es la relación con el gobernador Gerardo Morales.

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, planteó la posibilidad de visitar en algún momento la provincia de Jujuy con el fin de encontrarse con la ex líder de la Organización Social Tupac Amaru, Milagro Sala.

Lo hizo mediante una entrevista que realizó días atrás en Perfil en donde aseguró que no conoce realmente a Milagro Sala, pero que presenta inquietudes e intenciones de conocerla: "No la conozco, pero tiene toda mi solidaridad. El día 6 de este mes, un padre, un obispo, me comunicó telefónicamente para saludarla. Tengo muchos deseos de visitarla donde está detenida", afirmó.

También en dicha entrevista habló de la relación que tuvo con el gobernador Gerardo Morales y la vez que visito su país: "En algún momento me visitó en Bolivia, lo recuerdo. No tengo una amistad real. Usted sabe: con tantas visitas, tantas reuniones, tantas fotografías, a veces uno se olvida".

Cómo dato anecdótico, Evo comentó en la entrevista su recuerdos de cuando estuvo en Jujuy cuando tenía 5 años. Detalló que estuvo en la provincia acompañando a su padre que se encontraba trabajando como zafrero en Calilegua.

"Mi padre me llevaba a la escuela de Calilegua. Estaba ahí sentadito, no entendía, la profesora venía y me decía: `Evito, Evito...´, acariciaba mi cabello, `Tan lindo cabello...´. Cuando se acabó la zafra ahí, tuve que ir a otro campamento y se acabó la escuela. Era un gran campamento, casitas de madera, había catrecito también", concluyó.