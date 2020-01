Horóscopo del día 15 de enero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Hay tanto por hacer y organizar que no sabes por dónde empezar. La clave es crear un plan, buscar las herramientas adecuadas, crear el entorno y las personas propicias e iniciar. Sin embargo, no busques que todo sea perfecto porque la perfección no existe.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Vives en una mentira. Quieres que las cosas sean de una manera cuando la realidad es otra. No puedes tapar el sol con un dedo y cada día lo haces más. Al final, el más perjudicado eres tú.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Fingir lo que no sientes es un atentado contra tu propia integridad, afecta tu autoestima, tu amor hacia ti mismo. Puede que pretendas manipular a otros, pero lo haces muy evidente y poco creíble. Es mejor crear otra estrategia.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Es hora de poner punto final a las actitudes agresivas y a las palabras mordaces. Está bien decir lo que piensas, pero no lo es herir a los demás. Es mejor que controles lo que dices y haces, de lo contrario, no solo se verán afectadas tus relaciones, algunas, incluso, podrían finalizar de forma permanente

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Sentimientos encontrados. A veces sientes profundo hacia unas personas y otras veces las rechazas y deseas alejarte. Hay relaciones fracturadas que no merecen la pena, puede haber amor, pero más pesa la desilusión.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Todo siempre tiene que ser como tú quieres y cuando tú quieres. Perfecto, sin errores y seguir ese ritmo puede ser agotador. Necesitas liberarte de tus propias estructuras mentales y permitir que la naturalidad y espontaneidad fluyan y, sobre todo, el factor sorpresa.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Estás hiperactivo. Quieres moverte hacia adelante y ver resultados inmediatos. Después de permanecer aletargado por meses crees que con solo dar un paso verás resultados inmediatos. La vida no es así, lo que te has propuesto requiere paciencia y perseverancia.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Tu dolor es profundo y trabajas poco en sanarlo. Llenas tu mente y corazón de recuerdos dolorosos. Es hora de cambiar tu percepción del pasado, valorar lo que sucedió, ya sea bueno o malo, te ayudó a crecer. Hay mucho trabajo interno por hacer.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Estos últimos días has descubierto una parte de ti que desconocías. Se abrieron puertas y se cerraron otras. Ahora solo sabes qué quieres y necesitas un cambio. La clave es cómo y cuándo empezar. La vida te dará esa y más respuestas, solo debes esforzarte más.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Hoy podrías estar atormentado, solitario y muy sensible. Te das cuenta que tus decisiones, anudadas a tu ego te han conducido a un precipicio. No sabes si saltar o regresarte. Por ahora no hagas nada, todo se resolverá.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Estableces comunicación con alguien del pasado que genera alegría y consternación. No entiendes el alejamiento y ansías reconectarte otra vez, hazlo, pero con cuidado, no es positivo usar a otros ni permitir que te usen a ti.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Te sientes pleno y muy seguro de una decisión. Deseas ir hasta el final sin importar las consecuencias, pero, al parecer, has actuado por impulso y es hora de detenerse y reflexionar, hay demasiado en juego y no puedes permitir que el ego nuble tu visión de los resultados. Es posible que necesites cambiar de opinión.

