La amenaza a su ex pareja de uno de los rugbiers denunciados por difundir imágenes íntimas de chicas

"Te cago a palos primero y después me doy a la fuga. De paso te violo y quemo la casa después. No me importa ir en cana", es uno de los tanto mensajes que Fernando Fernández, uno de los rugbiers denunciados por difundir imágenes íntimas de mujeres en La Plata, le mandó a su novia Mara luego de un noviazgo de tres años y medio.

La joven de 25 años, harta de la violencia lo denunció en la comisaría de la Mujer de la Plata donde solicitó un botón antipánico y una restricción perimetral que duró dos meses. "La realidad es que me costó muchísimo hacer la denuncia y me parecía un montón las medidas. Así fue que el botón nunca lo fui a buscar y la perimetral que duró dos meses no la renové. Fue muy difícil todo lo que pasó", dijo Mara

La chica, salió a contar en las redes sociales la historia de violencia y amenazas que sufrió al lado de uno de los denunciados porque "no pude quedarme callada después de todo lo que se empezó a hablar". "Por eso, en solidaridad y para respaldar el relato de las chicas cuento lo que yo viví durante tres años y medio que estuve de novia con Fernando", contó.

Fernando Fernández de los rugbiers que están acusados de difundir fotos íntimas de jóvenes que fueron sacadas sin su consentimiento mientras mantenían relaciones sexuales. Tras conocer el hecho, el club Universitario de donde son parte los jugadores, los suspendió hasta que el Tribunal de Disciplina tome una decisión al respecto.

"Al principio parecía un amor, estudiaba, trabajaba y tenía una familia hermosa; pero al tiempo empecé a sufrir acoso principalmente psicológico, ya que me destrataba y me hacía sentir menos que él constantemente", comenzó la joven.

La joven refirió que su ex pareja le era infiel, y que una vez que ella se enteró discutieron y "me empujó reiteradamente contra los muebles, lo cual me dejó moretones, y posteriormente me echó de su casa de forma violenta con todas mis pertenencias".

Otros de los hechos que denuncia son patadas y roturas en la puerta de su departamento para entrar contra su voluntad, algo que destaca debido a que él tenía mucha fuerza por ser jugador de rugby.

"Un día estábamos discutiendo acostados y la cosa se elevó de tono, él se sentó arriba mío y me inmovilizó completamente, me agarró de la mandíbula para que no hable más y me dijo: Agradecé que no te cago a palos, te voy a matar. Esta no fue su primera amenaza, tanto sea de pegarme como de matarme y hasta violarme", explicó.