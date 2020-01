Horóscopo del día 16 de enero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Tus finanzas se ven afectada por tus excesos, sin embargo, como no hay vuelta atrás, sigue adelante sin quejas ni remordimientos. Serás asertivo en la toma de una decisión, el resultado cubrirá más allá de tus expectativas.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

No tomes decisiones precipitadas en el trabajo, más adelante podrías lamentarlo. Escucha a tus compañeros, es posible que haya más de una opción para solucionar los problemas.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Estás tan inmerso en ti mismo que no te das cuenta de lo muy afectadas que están algunas personas a tu alrededor. Es momento de dejar de pensar tanto, de apartar el celular y de dedicar tiempo a cosas sin importancia. Pon más atención y ayuda en lo que puedas.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Obtienes lo que quieres por un precio demasiado elevado. Hay sacrificios y abandonos implícitos, y pretender que no te importa hará el proceso más doloroso. Evalúa hasta qué punto vale la pena ganar a través de esa pérdida.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Todo está confuso a tu alrededor, sin embargo, tú te mantienes firme, impávido y no permites que nada te afecte. Han habido mentiras que ahora salen a la luz y te sientes aliviado. Ese era un camino que no podías seguir.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Se aclaran ciertas dudas y ahora el panorama es más claro, no necesariamente más fácil, pero sí con mayores posibilidades. Tal vez te sientas incompleto y tengas que hacer que todo encaje, así que ¿qué esperas? ¡Manos a la obra!

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Estás animado y dispuesto a dar lo mejor de ti. Haz de lado esa actitud de “dejaré que todo suceda en su momento” y sustitúyela por “soy dueño de mi destino”. Ahora sabes que la única mano que te estaba sujetando era la tuya.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Recibes excelentes propuestas que ayudarán a incrementar tus ingresos. Puedes invertir y crear nuevas oportunidades. No está de más ayudar a otros en el proceso.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

No está bien culpar a otros. Debes asumir tus responsabilidad sobre los hechos y entender de una vez por todas que nadie está en tu contra. La posición de víctima no te va ni te funciona más. ¡Abandónala!

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Una persona allegada te envuelve en un chisme y reaccionas desproporcionadamente. Pretendes que se disculpe por algo que tú también eres responsable. Al parecer no has sido suficientemente objetivo y debes entender que si no cambias de posición, perderás aún más.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Los amigos forman parte de tu camino de vida. No puedes ni debes apartarlos. Necesitas reconstruir tu círculo de amistades e, incluso, expandirlo y oportunidades no faltarán.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Estás ansioso y hambriento de respuestas. Quieres que alguien te pida disculpas, pero es poco probable que lo haga, de hecho, tú debes pedirlas también. Bajar la cabeza y dar un paso atrás no te afectará en lo absoluto, deja el orgullo de lado.

(Vanidades)