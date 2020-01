La sobrina de José Alperovich pidió a la Justicia que "encienda sus motores"

Después de que la Justicia de Tucumán resolviera que las denuncias por abuso contra José Alperovich tramiten tanto en esa provincia como en la Ciudad de Buenos Aires, hasta que se expida la Corte, la sobrina del senador reclamó acelerar los tiempos de la investigación. Se trata de la primera declaración pública que hace desde que se conocieron los hechos.





Por medio de un comunicado, el equipo que asesora a la joven denunciante difundió sus declaraciones. “Es fundamental que se enciendan los motores de ambos juzgados”, aseguró, y aclaró “lo de allá y lo de acá según corresponda”.

Cuestionó también la divulgación del expediente por parte de los medios en referencia al episodio de este lunes en que mostraron las imágenes de los chats entre Alperovich y ella.

"Quise estar presente en este acto, ante la dura exposición que sufrí el día anterior por la publicación sin consentimiento en los medios de comunicación del expediente de mi denuncia", escribió en el comunicado la joven respecto a la audiencia que se realizó el martes en Tucumán.

Aseguró que decidió mirarla desde una sala contigua. "Me pareció importante estar presente a pesar del estrés y la exposición que todo esto me genera. Ya no me impacta la dimensión que esto ha tomado, antes la cargaba sola".

En la audiencia, que fue oral y pública y se trasmitió por internet, la Cámara de Apelaciones de Tucumán determinó que la investigación de la causa seguirá repartida entre las dos jurisdicciones.

El abogado de la denunciante, Ricardo Santoro, calificó como "positiva" la decisión de ese tribunal. "Hemos venido a buscar una decisión superadora por parte del doctor Pedicone y obtuvimos muchas respuestas. El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal escuchó lo que planteamos en la audiencia y así lo resolvió", expresó.

El 22 de enero se espera la primera inspección ocular, en el departamento del funcionario en Puerto Madero. Además, está pendiente un pedido de peritaje del que la fiscalía a cargo en Buenos Aires rechazó ciertos puntos por considerarlos re victimizantes.

La denuncia realizada el 22 de noviembre por la sobrina de Alperovich, de 29 años, se basa en varios episodios que se dieron entre diciembre de 2017 y mayo de 2019, cuando ella trabajaba junto al él.