Se reveló un nuevo vídeo del cordero cayendo del helicóptero

No hubo otro tema que generara tanta polémica e indignación en los últimos días. Todo empezó con la viralización de un video en el que se ve cómo arrojan desde un helicóptero a un animal que cae a una pileta de una casa en Punta del Este. Aunque en ese momento no se sabía si el animal estaba vivo, si era un chancho o un cordero, si se trataba de una broma de pésimo justo, de un acto vandálico o de una extraña manera de divertirse, todos se indignaron con los protagonistas.



Pocas horas después, se supo quiénes filmaron el video desde su casa y quién estaba en el helicóptero. El hombre señalado era Eduardo "Pacha" Cantón, un polémico empresario que se divertía con sus amigos, la modelo Lara Bernasconi y su esposo, quienes grabaron las imágenes y las compartieron con muchos conocidos, antes de que llegaron a las redes y la diversión se convirtiera en pesadilla.

Ahora se conoció otro video, donde se ve claramente que se trata de un cordero, sin la cabeza y con la parrilla como destino, y cómo el dueño de casa, el empresario Federico Álvarez Castillo lo saca de la pileta, pese a que en los últimos días había dicho que no estaba al tanto de lo que ocurría al momento de grabar la caída del animal desde el helicóptero.

Álvarez Castillo, dueño de la marca Etiqueta Negra y quien recibió al animal en su pileta, contó a Infobae que las imágenes las tomó el mismo. “El video lo filmé yo porque se paró un helicóptero en el techo de mi casa y nunca imaginé lo que terminó pasando”.

“El cordero yo lo saqué del agua y lo regalé. Me consta que fue cocinado y comido por un grupo de trabajadores. Mi familia y yo fuimos víctimas de un ataque mediático y voy a tomar medidas contra todos los que hablaron sin saber la verdad”, aseguró el hombre de negocios en un mensaje de chat que les hizo llegar a sus contactos días más tarde.

Este viernes, Pacha Cantón, se presentó ante la Justicia de Uruguay y reconoció ser quien arrojó al animal. El polémica empresario enfrentará cargos por violar el artículo 26 del Código Aeronáutico, ya que allí se define que “no podrán arrojarse de las aeronaves sustancias u objetos que puedan ocasionar contaminación del medio ambiente, daños a las personas o a los bienes en la superficie, salvo en caso de fuerza mayor en los lugares que determine la Reglamentación”.

En el artículo 192 de esa misma norma se define que las infracciones administrativas serán sancionadas con una advertencia, una multa, la inhabilitación temporaria de hasta diez años del permiso de vuelo o la cancelación de la autorización, dependiendo cada caso. Este caso según la fiscal no encuadra en la categoría de “peligro aviatorio”.

Cantón es un empresario con un fuerte vínculo con Uruguay, y sobre todo con el departamento de Colonia desde que hace alrededor de 30 años se estableció en Carmelo con el objetivo de impulsar sus negocios y de convertir a esa ciudad en un centro turístico que pudiera competir con los que ya estaban establecidos en el país vecino.

