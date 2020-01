Horóscopo del día 20 de enero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Siempre has sido una persona capaz de crear un futuro con base en tus sueños y de convertir en realidad lo que otros hubiesen considerado imposible. Hoy es un día para crear un plan y seguirlo lo más pronto posible al pie de la letra, sin distracciones.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Deja de extrañar y añorar a quienes no están, ya cumplieron su función en tu vida y ahora deben caminar por separado, sin dolor ni rencor. Tu felicidad está en otro lado.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Aunque muchos te digan que no, si tú dices que sí, el creerlo es un paso para realizarlo. Observa lo que has logrado y piensa que ahora lo puedes hacer mejor. No hay imposibles, solo limitaciones.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Muéstrate tal cual eres. Cada persona es un mundo y pueden a ayudar a otros a ser una mejor versión de sí mismos, con amor, atención y tolerancia. Hoy redescubres el amor a ti mismo.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Tienes 365 oportunidades que te regala la vida, si algo no funciona en un momento, igual mañana o pasado lo puedes intentar. El domingo es un excelente día para planear.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Te remontas a un pasado, que así sea lejano o cercano, está lleno de errores. No permitas que esos recuerdos se conviertan en un ancla que te impida avanzar, aprende la lección implícita en cada experiencia del ayer y a lo siguiente.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Eres capaz de hacer lo que te propongas cuando te lo propongas, sin embargo, te falta un poco más de seguridad en ti mismo y en tus capacidades. Para lograr más seguridad e impulsar tu motivación necesitas trabajar un poco más en tu mundo interno. Y hoy nada mejor que descansar para lograrlo.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Los excesos son malos y, si abusas de comidas y bebidas, tu salud se verá afectada. Dormir mal y pensar todo el tiempo en los problemas te desgasta. Al final te enfermas y te sientes débil. Hoy es el día perfecto para reconciliarte contigo mismo y comenzar un nuevo sistema de vida.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Puedes salir y compartir con seres queridos o quedarte en casa, disfrutar una película, una serie o leer un buen libro. No importa lo que hagas, la clave es que lo disfrutes y te relaje.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Es hora de recapacitar y reiniciar el camino con base en la felicidad. No puedes basar tus expectativas en lo irreal, en lo que no se puede lograr o simplemente en el dinero. La vida es más allá de lo que crees.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

No puedes ni debes pedir amor donde no lo hay, en lugar de aferrarte, libera y abre puertas a nuevas opciones. Es posible que al principio sea difícil, pero una vez que te hayas deshecho de falsos amores podrás atraer personas y situaciones maravillosas.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Organiza tu día para que te dé tiempo de todo. Descansa un poco más en la mañana y asume únicamente compromisos que puedas cumplir. Es posible que te veas forzado a realizar actividades por obligación, en caso de que no puedas evadirlas, haz acto de presencia y listo.

