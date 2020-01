CFK: "Comodoro Py y parte del Poder Judicial producen ficciones guionadas por servicios"

Después de ver tres veces la serie documental sobre la muerte de Alberto Nisman, la vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró el lunes en las redes sociales que "Netflix hizo lo que tendría que haber hecho Comodoro Py, y Comodoro Py hizo lo que hace Netflix".

La presidenta al momento de la muerte del fiscal de la UFI-AMIA felicitó al director de la serie, Justin Webster, que si bien "no es abogado ni juez", consiguió "mostrar los hechos con objetividad, sin omisiones de testimonios y circunstancias ni inventar hechos".

"Por el contrario, nada como Comodoro Py y parte del Poder Judicial para producir ficciones, dirigidas y guionadas en detalle por los servicios de inteligencia -nacionales y extranjeros- y difundidas por los medios de comunicación hegemónicos", denunció.

La vicepresidenta elogió a Webster para de esa manera criticar a algunos jueces federales. "Lástima que estos directores y estos guionistas no ganarán el único premio al que debe aspirar la verdadera Justicia: descubrir la verdad y darla a conocer", continuó.

La paradoja argentina o cuando Netflix hizo lo que tendría que haber hecho Comodoro Py y Comodoro Py hizo lo que hace Netflixhttps://t.co/pNtvq9OctA — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 20, 2020

"La verdad, algo que nunca buscó Comodoro Py ni la mayor parte del Poder Judicial que tuvo intervención -claro que con honrosas excepciones- en este caso. Ni tampoco, y no hace falta decirlo después de 26 años de impunidad, en la causa AMIA", apuntó.

Cristina insistió en valorar Nisman: el fiscal, la Presidenta y el espía al decir que "logró testimonios inéditos de servicios extranjeros, declaraciones y contradicciones de exmiembros de los servicios de inteligencia nacionales que tuvieron actuación y vinculación directa en ambos casos y un trabajo de investigación que de ser abordado en términos jurídicos e institucionales seguramente permita arribar a conclusiones que tengan que ver con lo que realmente sucedió".

Elogios para la fiscal Fein

Cristina, que aseguró que vio "tres veces" el documental, no ahorró elogios para Viviana Fein, la fiscal a cargo del caso Nisman. "Si antes de ver este documental alguien me preguntaba qué de ella, hubiera dicho, cuanto menos y que sea publicable, que no había dado la talla. Sin embargo, luego de haber visto todo lo que hizo, con filmaciones, fotos, testimonios y haber escuchado su propia palabra... chapeau", sostuvo la exmandataria,

Fuente: Todo Noticias