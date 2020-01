Horóscopo del día 21 de enero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Empieza la semana con fuerza. Necesitas atender muchos asuntos y es posible que hoy no tengas tiempo de hacerlo todo. La clave es delegar y hacer las cosas por orden de prioridades. Debes solucionar un asunto familiar.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Una de tus virtudes es la paciencia, así que hoy te recomendamos hacer uso de ella y no explotar ante situaciones complicadas. Entiende que no tienes el control sobre otros, pero sí lo tienes sobre tus reacciones y decisiones.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Últimamente las cosas no salen como estaban planeadas, pero el día de hoy será diferente. Surgen nuevas oportunidades para crecer, así que debes aprovecharlas. Día para llegar a acuerdos y tomar decisiones importantes.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Tu energía está un poco baja desde hace unos días, pero hoy empieza la semana y debes poner de tu parte y dar lo mejor de ti. Una persona querida viene en tu ayuda y su opinión te ayudará a tomar decisiones. Escuchar es la clave.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Tienes mucho amor a tu alrededor y pareces no valorarlo. Demuéstrale a los demás cuánto los amas y tu capacidad para tener empatía con sus problemas. En el aspecto sentimental te sucede lo mismo, sé más amoroso y comprensivo.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

La mañana transcurre con tranquilidad, sin embargo, conforme pasa el día todo parece complicarse un poco. No te preocupes porque las cosas no estarán tan mal que no puedas manejarlas. Día para estudiar o investigar.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Hoy procura no perder el control sobre tus reacciones. Una palabra de más podría ser malinterpretada. En el aspecto profesional sientes que no avanzas y es por tu costumbre de procrastinar. El día para hacer las cosas es hoy.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Te sientes estresado y eso te quita fuerza para pensar. Toma tu tiempo para analizar las cosas y actúa en el momento que debes hacerlo. No antes ni después. Verás recompensados tus esfuerzos de las últimas semanas.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Tu terquedad y obstinación pueden agregar un momento más difícil a lo que estás viviendo actualmente. Permítete salir de esos dogmas mentales autoimpuestos. En cuanto al amor, te sientes pleno y correspondido.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Debes revisar bien documentos o contratos. Busca asesoría profesional antes de firmar algo, ya que podrías arrepentirte más adelante. Ten cuidado con cometer infidelidades, piensa que cuando lo haces también te fallas a ti mismo.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Tus ánimos están por el piso por darle tanta importancia a quien no la tiene. Si alguien no te corresponde como esperabas, déjalo pasar y busca a quien sí lo haga. Vales mucho, solo tienes que darte cuenta. Cuida tu dieta y haz ejercicios.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Para poner orden a tu vida es necesario que primero lo hagas con tus pensamientos. Reflexiona sobre tu actitud y te darás cuenta que debes cambiar. Llama a esa persona que tanto extrañas y díselo.

