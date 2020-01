Horóscopo del día 22 de enero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

La vida es una sola y debemos disfrutarla a plenitud. Se presentan varias oportunidades de hacerlo, pero estás tan distraído u ocupado que las dejas pasar. Es hora de tomar la decisión de disfrutar.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Estás cansado de hacer siempre lo mismo. Y es que la rutina agota y más una que está llena de “lo que tengo que hacer”. Libérate un poco de esos compromisos que no lo son tanto y ocúpate solo de lo estrictamente necesario.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Pierdes una oportunidad y te sientes decaído y, por supuesto, contrariado. La demora en tomar decisiones hace que no avances. Un amigo te extiende la mano y te acoge en su corazón.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Las mentiras y los conflictos están a la orden del día. Bajo ningún concepto puedes ni debes ser parte del juego creado por los demás. Vive con base en tus convicciones, así tengas que desmentir a quien sea.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Debates internos entre lo que quieres y lo que tienes que hacer. Te sientes agobiado en tus pensamientos y, al final, en lugar de aclarar dudas te confundes más. Haz dos listas, de un lado lo que deseas hacer y en el otro lo que tienes que hacer, así será más fácil establecer prioridades.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Crees en ti, pero sientes que te falta apoyo. Es posible que permanezcas en tu zona de confort desde hace mucho y no desees salir de ella. Sin embargo, debes hacerlo, es imperativo si quieres concretar un proyecto.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Se crea un caos en torno a un asunto legal y no sabes cómo resolverlo. Es posible que hayas ignorado las señales y ahora debes enfrentar los hechos, sin embargo, no todo está tan mal como parece. Calma y paciencia.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Esperas y esperas y nada sucede. Es posible que tengas que cambiar de rumbo, tomar uno más sencillo y directo, los resultados no serán tan espectaculares como deseas, pero serán positivos.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Tocas fondo y no podía ser de otra manera. Error tras error en una situación y no aceptar tu responsabilidad genera consecuencias. Has recibido consejos de muchos y los has ignorado. Es hora de dejar el ego de lado.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Propicias un encuentro con personas especiales, esas que no solo tienen un puesto en tu corazón, sino que se merecen aún más. Entrégate al momento, deja de lado el celular y disfruta completamente.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Los amigos se convierten en ese impulso que necesitas para avanzar. No seas tan quisquilloso ni exigente, quizá no sea lo ideal, pero igual te ayuda. Inversiones deben ser pospuestas.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Pierdes la paciencia y explotas con facilidad. Los demás no merecen que arremetas contra ellos. Asume tus problemas y haz lo que tengas que hacer, si alterar tu entorno.

