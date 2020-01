En 2019 las deudas de las familias para poder llegar a fin de mes crecieron un 20%

La pesada herencia que dejó el gobierno de Mauricio Macri no solo se siente a nivel macroeconómico sino también en el doméstico. La inflación más alta en casi tres décadas que dejó l agestión Cambiemos, junto a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios que no pudieron seguirle el ritmo a los aumentos de precios impactaron de lleno en las economías familiares.



Así lo reveló el último informe de First Capital Group que indica que en el último año de gestión de Cambiemos las deudas que debieron tomar las familias para poder llegar a fin de mes crecieron en diciembre pasado casi un 20% en comparación con un año antes.

De acuerdo con el informe, en diciembre pasado el stock total de préstamos en pesos a los privados alcanzó casi 1,9 billón de pesos, lo que representó un aumento del 18,9% respecto del año anterior. Mientras que en los últimos diez años el financiamiento en moneda local creció 1.422%, durante los cuatro años de gestión macrista los préstamos aumentaron 139%, desde un saldo de 758.693 millones de pesos.

La modalidad más utilizada por las familias para financiar necesidades básicas fue la tarjeta de crédito, sin embargo todas las modalidades de endeudamiento mostraron avances en el último año de la gestión Macri. Así, los préstamos personales terminaron el año pasado con un stock de 403.895 millones de pesos, y para los períodos de 4 y 10 años, crecieron 153,8% y 1.249,4%, respectivamente.

"Producto de la recesión y del ajuste de precios, los consumidores han usado los plásticos mayoritariamente para financiar sus compras, impulsado por el programa Ahora 12 y, en muchos casos, para poder llegar a fin de mes", señala el informe.

El uso de las tarjetas de crédito a fines de 2019 llegó a crecer interanualmente 42,85% y en los últimos 4 años, en coincidencia con la era Macri, el aumento llegó al 208%.

