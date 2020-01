Horóscopo del día 23 de enero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Etapa activa para crear nuevos proyectos. Debates entre entrar en acción solo o buscar ayuda de otros. Hacer las cosas en equipo es tu mejor opción, pero al final quien decide eres tú.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Es un buen momento para invertir. Gestiona mejor tu dinero y pide préstamos o inversionistas para cualquier emprendimiento. Para que todo funcione necesitas tener un plan, nada difícil para ti.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Quieres mejorar o recuperar tu relación, pero no haces nada diferente. Criticas constantemente a tu pareja y eso empeora la situación. Si quieres cambios, el primero que debe cambiar eres tú. Si sientes que no puedes solo, recurrir a un terapeuta no estaría nada mal.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Hay personas que causan problemas y sus actitudes generan conflictos y provocan postergaciones. Da la media vuelta y sigue con lo tuyo, no te enganches con lo negativo.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

No ves la realidad tal cual es y tus reacciones causan fricciones con socios, superiores o colaboradores. Posiblemente no estés siendo objetivo y actúes más por impulso que con coherencia. Piensa bien antes de actuar.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Gastos excesivos desequilibran tu economía. Busca independencia por otras vías, las actuales están a punto de colapsar. Evades un problema con astucia y prontitud.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

¿Qué peor mentira que las que te dices a ti mismo? Te alejas de tu seres queridos y te encierras en tu propia rutina. Tienes que entender que la vida es compartir y no por tus proyectos debes dejar de hacerlo.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Algunos amigos toman distancia. Tu actitud crea muros difíciles de derrumbar. Enmienda tus acciones antes de que sea demasiado tarde. Entiende que no siempre tienes la razón.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Es hora de hacer algo nuevo. Has dejado de lado los proyectos que tenías a fines del 2019 y ni siquiera ha terminado enero. Las personas verdaderamente exitosas han alcanzado sus metas a través de la constancia y dedicación.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Altibajos económicos debido a decisiones erradas. Necesitas resolver un problema de inmediato, pero es casi imposible hacerlo en este momento. Todo tiene su tiempo, libéralo y déjalo ser.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

El trabajo no serán tu prioridad hoy. Tienes muchas cosas por hacer y descuidas algunas de igual importancia. Posibilidad de nuevos estudios, distribuye bien tus tiempos y hazlos.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Encuentros con personas del pasado para cerrar un ciclo y abrir otro. Posibilidad de hacer nuevas amistades, en la que el respeto y la ayuda mutua sean el principal ingrediente.

