Alberto participó del Foro del Holocausto: "El antisemitismo es una enfermedad", dijo el presidente israelí

El Quinto Foro Internacional del Holocausto, en el que participó el presidente Alberto Fernández junto a otros 40 líderes mundiales, se llevó a cabo este jueves en Jerusalén.



"Israel es una democracia fuerte y un Estado que requiere socios en la lucha contra el racismo y el nuevo antisemitismo que surge hoy en forma preocupante", sostuvo el presidente israelí Reuven Rivlin, en el inicio del evento que conmemoró el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi Auschwitz.



Alberto Fernández junto al presidente de Israel, Reuven Rivlin.

El presidente israelí advirtió además sobre un "racismo y antisemitismo que surge hoy en forma preocupante, en forma de pureza racial y xenofobia, que va penetrando en los corazones y costando muchísimas vidas humanas".

Desde una de las primeras filas del auditorio del Museo del Holocausto(Yad Vashem), Fernández y la primera dama Fabiola Yañez escucharon las palabras del presidente israelí.

Antes del inicio del evento, que se demoró unos minutos, Fernández mantuvo una breve conversación con su par francés, Emmanuel Macron, en el auditorio del museo ubicado al oeste de Jerusalén.

"El antisemitismo es una enfermedad crónica que llega desde la derecha o desde la izquierda", sostuvo Rivlin en su mensaje de apertura del Foro.

El presidente israelí hizo también un llamamiento a fortalecer la democracia, al sostener que "no habrá un Estado judío que no sea democrático, porque los judíos no podemos vivir fuera" de ese sistema, y"así continuaremos", aseveró.

Del Foro participan unos 40 mandatarios de todo el mundo, entre los que está la Argentina, único país latinoamericano.

(Minuto Uno)