Pampita y Roberto García Moritán habrían protagonizado una escandalosa pelea en Punta del Este

A dos meses de su casamiento, Pampita y Roberto García Moritán habrían protagonizado su primera pelea en público. Según informaron en Los ángeles de la mañana, la modelo y su marido discutieron a los gritos en la vía pública en Punta del Este, en donde están instalados desde fines de diciembre de 2019. Allí celebraron la llegada del 2020 y sus respectivos cumpleaños con una mega fiesta el último fin de semana, de la cual participaron amigos de la pareja y sus hijos.



Mariana Brey –panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito en el ciclo de El Trece– detalló que la pelea tuvo lugar sobre la vereda de una farmacia muy popular de la ciudad uruguaya. La periodista, además, mostró imágenes del empresario gastronómico dentro del local. "Ella se quedó en el auto y él entró a comprar algo para la gripe, y algo para los niños. Pero cuando sale, Roberto sube al auto y automáticamente empiezan los gritos. Una discusión que era tan fuerte que el auto se movía. ¿Viste cuando vibra?”, contó la periodista.



“No pude saber el motivo de la discusión, pero sé que fue inmediata”, amplió Brey, y aseguró que “no es la primera discusión”. "No estoy contando algo que sea surrealista. Forma parte de la vida cotidiana de todos, pero cuando recién te casás y no llevás ni un año de relación... Es probable que todavía se estén conociendo”, analizó Brey.



Días previos a la información que brindaron en LAM, el Chato Prada había contado que la intención de la producción de ShowMatch era convocar a Roberto García Moritán al Bailando 2020, pero que Pampita se había negado. “No lo deja Pampita. No lo deja. No hay posibilidad si Pampita no lo deja”, enfatizó el productor en Siempre show, conducido por Tomás Dente y Noelia Antonelli. Incluso la conductora sostuvo: “Él tiene ganas de hacer algo más”, pero Prada reiteró la negativa.



A diferencia de otras parejas de la modelo –como Pico Mónaco, por ejemplo–, desde que oficializaron su relación, García Moritán ni siquiera pasó por el piso del programa que conduce Marcelo Tinelli para visitarla, a pesar de que suele acompañar a la modelo a todos lados.

(Minutouno)