Se lanzó un video clip en contra el acoso hacia la mujer

Las artistas jujeñas, como muchas de otros lugares, asumieron un compromiso en defensa de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos y también el trabajar para que se implemente la ley de Cupo femenino en los escenarios jujeños.

El video es una muestra de la alegría, la sororidad de mujeres, artistas, militantes, periodistas, futbolistas, abogadas y además de actores que se sumaron al proyecto.

Maryta relata que “Enfiestadita” es producto del compromiso de las mujeres, de lo que se va construyendo para que tengamos una sociedad más igualitaria. Éste proyecto nació luego de la performance “Un violador en tu camino”, cuando se realizó en Humahuaca. Ahí la idea empezó a tomar fuerza, por lo que significa y la fuerza que produjo en la sociedad.

Es así que la artista empezó a generar ideas para concientizar en el próximo carnaval, ya que, si bien es una fiesta popular, arraigada y de mucha alegría, la intención es que se celebre sin violencia. Esos testimonios de muchas mujeres que se naturalizan deben neutralizarse. Por ello, Maryta apela con el estribillo "Si no quiero, no me toques, si no quiero, no me beses. Yo también tengo derecho a estar, enfiestadita en Carnaval".

Un carnavalito que invita a bailar, a disfrutar del carnaval y con un mensaje muy positivo que hace Arde Roma con la presencia de artistas, músicos que se suman al proyecto de concientización. Además fue tanta la energía de todo el equipo de producción que el video ya está empezando a circular, se grabó el sábado y ya esta difundiéndose.

Maryta agradeció a todos los que se sumaron al proyecto por apoyar esta lucha, y sobre todo el aporte desde cada espacio para que este carnavalito sea posible. Así también al equipo técnico del video está integrado por la producción de José Luis Contreras, cámara de Hernán Paganini, el arte de Meli, y la asistencia de Juan Ferrero y Julieta Mamaní.

La dirección del video es de Víctor Pacheco, quien destacó la generosidad de los que se sumaron a la idea y que colaboraron para que el mensaje se traslade a lo visual.