Horóscopo del día 25 de enero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Quieres tener la razón aun cuando estás consciente de que no es así. No escuchas ni te sabes explicar. Es hora de relajarse, permitir que todo fluya y, sobre todo, de reconocer el valor de la opinión de los demás.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Recibes un dinero y solucionas un problema financiero aun cuando no lo esperabas. Problemas en transacciones bancarias, generadas por un descuido de tu parte, posiblemente por falta de organización.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Asuntos por resolver con personas de familia. No evadas ni trates de manipular la situación. Afronta la situación y aclara dudas, sin discutir, sin llevar la contraria, de la forma más objetiva posible. Tampoco permitas que terceros se involucren

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Cuando se pierde la confianza es difícil recuperarla. Te has portado un poco mal y ahora debes asumir tu responsabilidad, entender qué acciones generan reacciones. Sin embargo, no todo está dicho. Recuperarla será duro, pero no imposible.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Das un paso adelante y demuestras cuánto eres capaz de dar. Te adaptarás a la situación y sales adelante a pesar de las circunstancias, incluso de ti mismo. Puedes estar satisfecho y hacer planes.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Gastas en exceso, pero vale la pena. Te consientes a ti mismo y disfrutas de la vida, muy a tu manera, bajo tu propio concepto de felicidad. No permitas que nada ni nadie se interponga.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Tu corazón está un poco vacío, solitario e incomprendido. Te has alejado de tus seres queridos y ahora, cuando quieres recuperar sus afectos, sientes cierta desconexión, nada que el amor y las demostraciones sinceras no puedan solucionar.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Los amigos son para los buenos y malos momentos, de lo contrario, esa amistad no es verdadera. Das prioridad a los sentimientos y dejas de preocuparte cómo actuar, fluyes con base en la naturalidad, a la espontaneidad.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Avanzas a nivel profesional o laboral. Destacas, pero al final del día, una decisión equivocada podría hacer que retrocedas a pasos agigantados. Pon manos a la obra y mantén el paso firme.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Situaciones que ponen en riesgo tu vida social. Altibajos emocionales causados por terceras personas que con mala intención intervienen y tiran por la borda todo lo que con tanto esfuerzo has logrado comentar. Mantente alejado de chismes y habladurías.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Enfrentas situaciones que veías desde el principio venir. No hiciste nada por evitarlas y ahora sientes que no puedes hacer más para evitar que empeoren. Cálmate y reflexiona, es posible que necesites soltar y comenzar, pero no te preocupes, no será desde cero.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Actividades laborales importantes, de esas que determinan un giro en los acontecimientos. Te falta tiempo, pero si, como de costumbre imprimes amor y dedicación, obtendrás los resultados que tanto anhelas. Enfrentamientos con algún colaborador, así que mantén la cordura y el respeto.

