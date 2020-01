Falleció Mariela Zamora, la mujer apuñalada por su ex pareja

El día de ayer a las 20:30 mi mamá Conocída como Mariela Zamora fue apuñalada por mi propio Padre conocido como Ordoñez Pablo, esta relación que tenían eran muy fuertes y los policías jamás hicieron nada! Ayer llege a salvarla la vida a mi mamá me trepe como sea para ayudarla a mi mamá pero no lo logre mi "papá" se escapó pero fue atrapado de inmediato YO vi todo el caso y forse para que no siguiera Mi Hermana mayor con otras vecinas forzaban las rejas para que no salga pe...ro salió yo estaba desesperada pero jamás la dejé sola a mi mamá Mi hermano llegó se desesperó y fue a buscarlo a ese Hombre Mi mamá no aguantaba más tuvo 4 apuñaló llego la policía , la ambulancia y los noticieros Yo me fui de inmediato al hospital Patterson mamá esta muy grabe la trasladaron a las 12:00 de las 12 la espere hasta ahora no dormi no comi no hise nada con tal de esperar a una respuesta no la obtuve Recién a las 19:17 me informaron que te me fuiste estoy echa mil pedazo pero querés que te diga algo Ma durante toda la noche no te deje estuve al pendiente de todo

Hoy ya eres una nueva estrella en el cielo me parte el Alma ya no hacerte bromas salir contigo divertirme contigo contarte mis secretos y sentimientos

Nos prometimos muchas cosas que nos iríamos a Brasil , Córdoba, BS AS a tods lados me prometiste que ivamos a salir adelante como sea pero esta ves me dejaste Tengo un dolor inmenso e intenso estoy Embroncada por todo lo que paso por culpa de ese loco te veré en un cajon

Pero gracias a Dios siempre te ise saber lo mucho que eras importante para mi Las veces que en la comida te gritaba MAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Y Vos con tu Que pasa y yo TE AMOOOOOOOOOOOOOOO Y vos yo más hija❣ son recuerdos únicos e inolvidables también me acuerdo que cuando estaba molesta me sabías agarra las piernas y me decía mira esa chungas y me reia SIEMPRE ME LEVANTESTE EL ANIMO COMO SEA

Ami y amis hermanos Vivimos momentos inolvidables y cariños hoy te despido Con un fuerte beso en la frente te amo viejita y pronto nos cruzaremos en el cielo 💔😪 Lamento mucho por lo que te hizo Mi "PAPÁ"

PERO ESTO NO SE QUEDA ASI ARE JUSTICIA HASTA QUE SE PUDRA EN LA CÁRCEL!

TE AMO MUCHO MAMITA JAMAS PERO JAMAS TE VOY A OLVIDAR TE RECORDARE SIEMPRE 26/01/2020