El Gobierno creó una unidad especial para negociar con el FMI

La nueva Unidad Ejecutora Especial Temporaria asistirá al ministerio de Economía en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y estará a cargo del Licenciado y Magister en Economía Emiliano Libman.



Emiliano Libman estará al frente de la Unidad de Relaciones Técnicas con el FMI. (Foto Twitter @emiliano_libman)



Libman es egresado de Universidad de Buenos Aires y realizó un doctorado especializado en macroeconomía internacional en la Universidad de Massachusetts, Amherst. Es investigador y ex becario del Conicet, profesor universitario y escribió artículos para varias publicaciones internacionales como, International Review of Applied Economics, CEPAL Review, Review of Keynesian Economics, entre otras.

La medida fue anunciada a través de la Resolución 17/2020 publicada en el Boletín Oficial y especifica que “se considera necesaria la creación, con carácter transitorio, de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ´Unidad de Relaciones Técnicas con el Fondo Monetario Internacional (FMI)´”.

Tendrá como tarea principal “elaborar la estrategia de relación” y formular "propuestas para conducir las conversaciones y/o negociaciones” con el FMI, además de "articular las relaciones con las representaciones diplomáticas y el sector privado respecto de los temas relacionados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los que el Ministerio de Economía interviene".

(Minuto Uno)