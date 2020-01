La cárcel de Dolores por dentro: así será la vida tras las rejas de los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa

Los diez detenidos por el crimen serán traslados mañana al penal, considerado el más sobrepoblado de la provincia. Estarán aislados y no tendrán contacto con otros internos. Las advertencias de “presos famosos” que los tratan de “logis y nenes de mamá” y la letra escarlata tras las rejas de un crimen despreciable

Mañana irán a la cárcel. Los diez rugbiers serán trasladados luego del fin de las ruedas de reconocimiento en la Jefatura Distrital de Villa Gesell, cuando los testigos terminen de marcarlos por el brutal crimen de Fernando Báez Sosa. Los diez acusados estaban todos juntos en la Comisaría 1º de Pinamar, donde sus padres y madres les llevaban bolsas con ropa y comida. En prisión, los diez detenidos seguirán juntos, al menos según las previsiones del Servicio Penitenciario Bonaerense. Pero el mundo al que entran es totalmente distinto, nada que hayan visto antes, ciertamente. Ninguno de ellos tiene más de 20 años de edad, sin antecedentes penales previos -apenas dos causas por tenencia simple de drogas que terminaron archivadas-, ninguno de ellos cayó preso antes.

El lugar que los espera es el penal de Dolores, la Unidad Nº6, la cárcel más sobrepoblada de la provincia según la Comisión Provincial de la Memoria, 875 detenidos tras los muros con plazas para poco menos de 350, un penal viejo, 350 años de historia. Hay, irónicamente, un equipo de rugby dentro del penal, se llama “Los Dragones”, uno de los más reconocidos en el circuito penitenciario

Los presos esperan a los rugbiers también. Hablan entre ellos, en Dolores, en otros penales. Tienen celulares clandestinos, televisores en los pabellones, ven las noticias pero no les gusta lo que ven, algunos hasta hicieron videos desafiantes que terminaron siendo un hit viral.







Rubén de la Torre, “Beto”, ex ladrón de bancos y blindados, es uno de los hombres detrás del Robo del Siglo. “Tengo un amigo en Dolores al que le pregunté si esperan con cubiertos a estos pibes. Me dijo que ni los detenidos que juegan al rugby los bancan. Porque son logis, nenes de mamá. Pero no los van a cruzar”, dice De la Torre.

Es cierto, no se los van a cruzar. En su pedido de cupo firmado a comienzos de la semana pasada, el Juzgado de Garantías Nº6 no había explicitado ninguna medida de seguridad para los diez rugbiers acusados, pero el Servicio Penitenciario Bonaerense no piensa correr riesgos. Ni siquieran serán “refugiados” en alguno de los pabellones evangélicos en el lugar. Fuentes en el SPB afirman que se decidió que los diez acusados de Zárate permanezcan en el sector de alcaidía, sin contacto con ningún otro detenido y que la decisión ya fue notificada al juez Mancinelli.

Que jueguen al rugby en Dolores parece difícil: los programas deportivos de rugby en el Servicio son para presos con buena conducta o con tiempos avanzados en sus penas, acceden al equipo tras una estricta evaluación. Para los presos, esos equipos son una fuente de orgullo, se lo toman en serio.