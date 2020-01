Horóscopo del día 29 de enero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Con el tiempo te das cuenta que todo esfuerzo suma a la hora de cumplir tus metas. Hoy debes tomar decisiones importantes, si necesitas apoyo de terceros no dudes en buscarlo. En el amor, deja que las cosas fluyan.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

La mayoría de las personas quiere que las cosas sucedan tal cual planean, pero no siempre sucede así. Es un día para soltar y dejar de forzar las cosas. Deja todo en mano del destino. Cuida tu alimentación y evita los excesos.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Para lograr tus objetivos es necesario que lleves tu vida bajo disciplina y constancia. Evita distraerte en cosas inútiles que al final del día solo retrasan tus proyectos. Hoy debes decir que no a todo aquello que te molesta, incomoda o que va contra ti mismo.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Estás en una etapa un poco gris en la que puedes ser tu peor enemigo. No seas tan fuerte a la hora de criticar tus acciones, sé suave y ámate como eres, si no te gusta algo, cámbialo y deja de quejarte y renegar tanto. En el amor, procura ser más sincero.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Es posible que tu vida no sea tan divertida como esperabas, pero aún así no está nada mal. Para evitar caer en estos estados de ánimo te aconsejamos hacer cosas diferentes todos los días. Hoy regálate y agradece solo por el hecho de existir.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

En el aspecto sentimental te has sentido un poco confuso desde hace algún tiempo. Si no sabes qué hacer es mejor que no hagas nada por ahora. No tomes decisiones de las que puedas arrepentirte en un futuro. En lo profesional, todo marcha según lo planificado.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Trabajas y trabajas, y aún así sientes que no avanzas. Quizá lo que debes hacer es crear un nuevo plan de acción y llevarlo a la práctica lo más pronto posible. No aceptes críticas de quien no ha construido nada admirable en su vida.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Un ser querido necesita de tu apoyo incondicional. Sabemos que no tienes tiempo para todo, pero cuando se quiere, se puede. En el amor, ya es hora de dejar los resentimientos y empezar de nuevo, te sorprenderás de los cambios que esto traerá a tu vida.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Te sientes un poco apagado de unos días para acá. Hoy te invitamos a ver el lado positivo de lo que está sucediendo. No pretendas acelerar los procesos porque no es así como se logran las metas. La paciencia y la tolerancia son tus más grandes aliados.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

A pesar de lo ocupado que estés busca un momento para compartir con alguien interesante que tenga buenos comentarios hacia ti y una conversación agradable y nutritiva. Es un día para tomar las cosas con calma.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Tienes energía desbordante y todos se contagian con tus deseos de prosperar y de vivir. La clave del día de hoy es trabajar en equipo y escuchar lo que los demás tienen que decir. En el amor, dile a tu pareja cuánto lo amas

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Algo que esperabas no se concretará. Es posible que tengas que cambiar de planes, pero no importa, si tienes el convencimiento de que puedes seguir adelante, simplemente, hazlo. Cuida tus palabras al expresarte frente a tu pareja.

(Vanidades)