Un jefe policial y dos efectivos fueron detenidos por ocultar pruebas del femicidio de Mariela Zamora

Tres policías fueron detenidos acusados de haber intentado ocultar pruebas del femicidio de Mariela Zamora, asesinada a puñaladas el pasado fin de semana.

Se trata de un jefe de seccional 48 y dos oficiales que fueron imputados de los delitos de "entorpecimiento funcional y abuso de autoridad", e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", respectivamente.

Los investigadores sospechan que el jefe de la seccional es familiar de Pablo Ordóñez, detenido por el femicidio de Zamora, con quien estaba en pareja.

La detención fue a partir de las diligencias dispuestas por el fiscal de la causa, José Blanco, que incluyeron el análisis de distintas pruebas como celulares de la víctima y el acusado, y del cuchillo secuestrado en el expediente.

Las fuentes señalaron que al momento de encabezar las diligencias, el fiscal convocó a un primer oficial actuante, quien asistió junto a personal de Criminalística al lugar del hecho, para que entregara los celulares pero dijo no tenerlos ya que se los había dejado al oficial de relevo de la seccional 48.

Ante esta situación, Blanco convocó al segundo oficial para la entrega de los teléfonos móviles. El policía señaló que le dejaron los celulares sin decir a que causa correspondían, por lo que entregó los mismos al jefe de la comisaría.

Para la fiscalía, ambos oficiales incumplieron todo el procedimiento de resguardo de pruebas y custodia de las mismas.

El martes por la tarde, ambos policías se dirigieron a la seccional para entrevistarse con el jefe, luego de haber sido citados por el fiscal junto a testigos y personal de Criminalística.

Los oficiales ingresaron a la oficina antes que llegara el jefe y encontraron los teléfonos.

"La tenencia de los celulares resulta sospechosa, ya que no envió los equipos a la Fiscalía, siendo familiar no debió intervenir y no debió tomar contacto con la evidencia que en ese contexto era manipulable", explicó una fuente de la causa.





El femicidio

Zamora fue atacada a puñaladas delante de sus hijos el sábado pasado en la ciudad jujeña de San Pedro y murió el domingo a la noche tras agonizar en un hospital de la capital provincial.

Ordóñez fue notificado este miércoles de la imputación por "homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. Se negó a declarar.

(TN)