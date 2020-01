Horóscopo del día 31 de enero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Deudas pendientes y gastos repentinos pueden desequilibrar tu economía. En lugar de reducir gastos, ocúpate de producir más. No se trata de sobrevivir, sino de vivir mejor.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Reencuentros que propician reconciliaciones. Al principio podrías sentir que las cosas irán mejor con esa persona, pero es probable que con el tiempo te des cuenta que los intereses en común han cambiado y creado distancia.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

No permitas que los miedos e inseguridades frenen tus capacidades. La mayoría de tus limitaciones están en tu mente. La realidad no es tan cruel como crees

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Deja el orgullo de lado. Solo necesitas dar un paso para romper barreras, pero piensas que eso te denigrará como persona. Avanza con base en el amor y al entendimiento. Las diferencias hacen más interesantes algunas relaciones.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Sé más selectivo a la hora de escoger a tus amistades. Ten presente que no todo lo que brilla es oro y que por más que pretendas adjudicar a las personas ciertas cualidades no la tienen.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Quieres cambio de trabajo, pero no haces nada por lograrlo. Sentado, esperando que las cosas sucedan no lograrás nada. Comienza por aplicar a nuevas posiciones o por planear un negocio, lo que te resulte mejor.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Tu mala administración económica comienza a afectarte. Tu gestión del tiempo también es mala, trabajas de forma desordenada, no avanzas ni logras nada. Si continúas por ese camino, más serán las pérdidas que las ganancias.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Te sientes conectado, apoyado y estable. Eres correspondido y valorado. Te conviertes en el protagonista y estás satisfecho por tus logros personales.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Descubres una mentira, pero la pasas por alto, nada realmente importante. No es nada personal, en realidad es problema de la otra persona.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Necesitas soltar el pesado equipaje emocional que te impide avanzar. Te amargas, permites que te afecte y terminas en un círculo vicioso. El gran culpable de todos tus males eres tú mismo.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Se presentan nuevas oportunidades, pero ninguna es lo suficientemente atractiva. No necesitas que sea perfecto, por ahora solo debes dar un paso hacia adelante. No pierdas más tiempo calculando qué conviene o qué no.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Los cambios que harás deben ser ejecutados poco a poco, con paciencia y cuidado. Sin atropellar a otros con tus decisiones. Es mejor tener aliados que enemigos, tenlo presente.

(Vanidades)