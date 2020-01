La provincia de Buenos Aires extendió hasta el lunes próximo el plazo de negociación con sus acreedores para evitar el default

Los tenedores del bono Buenos Aires 2021 que debería haber sido pagado el lunes pasado tenían hasta hoy para aceptar la propuesta de postergar el desembolso a mayo. Si la consulta no obtiene el 75% de aceptación, la provincia tiene hasta el 5 para hacer el pago o caer en un incumplimiento

“La provincia de Buenos Aires anuncia a los tenedores de sus bonos USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 que ha extendido hasta las 17 (horario de Bruselas/Luxemburgo, las 13 en la Argentina) del 3 de febrero de 2020 el plazo para otorgar su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital desde el 26 de enero hasta el 1° de mayo de 2020”. Con un comunicado que comienza de esa manera, el gobierno de Axel Kicillof extendió el plazo para negociar con sus acreedores y evitar el default.



“Vale resaltar que el pasado 27 de enero, teniendo en consideración la compleja situación financiera existente y la voluntad de pago que siempre exteriorizó esta administración, la Provincia mejoró la oferta ya realizada a los tenedores del bono, ofreciendo cancelar de manera anticipada y en su totalidad los intereses relacionados con el capital diferido (por el período desde el 27 de enero al 1 de mayo). Los bonistas ahora recibirían, de ser aprobada la modificación, aproximadamente USD 28,698 cada USD 1.000 de capital diferido”, expresaron desde La Plata.



A las 13 horas de Argentina se cumplía el plazo fijado por la Provincia de Buenos Aires para que los tenedores de un bono que venció a principios de semana comunicaran si aceptaban la propuesta de postergar hasta mayo el pago de USD 250 millones de capital. Después de una primera solicitud de consenso que la semana pasada no consiguió el aval de tenedores de al menos 75% del total de la emisión, el proceso se extendió hasta hoy. Al no haber hecho el desembolso en tiempo y forma, Buenos Aires tiene hasta el 5 de febrero para alcanzar un acuerdo que patee el vencimiento, pagar o caer en default. Hubo negociaciones hasta último momento con el fondo Fidelity y el Bank of America.



El martes el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, dijo en Nueva York que la Provincia contaba con el aval de tenedores de bonos con apenas el 26% de la emisión. El funcionario nacional tuvo un rol activo en el proceso bonaerense, ya que salió a aclarar que no saldría en rescate de la provincia de Buenos Aires en caso de que no pudiera concretar un pago.

Un día antes, el Ministerio de Economía y Finanzas de la provincia de Buenos Aires había dicho que obtuvo “el apoyo de un importante número de bonistas que reconocieron la razonabilidad de la propuesta realizada”.

En esa misma jornada, la cartera conducida por Pablo López lanzó una oferta extra para tratar de seducir a los bonistas. Si la propuesta original del distrito consistía en cumplir con el pago de USD 27 millones de intereses del Bono Buenos Aires 2021 (BP21) que venció el domingo pasado pero postergar al 1° de mayo el pago de USD 250 millones de capital que correspondía girar ese mismo día, desde el lunes pasado los funcionarios bonaerenses agregaron un “endulzante”.



López y Kicillof ofrecieron cancelar en forma anticipada los intereses que generaría la postergación del pago, en caso de ser aceptada. Como el vencimiento caía el 26 de enero y se propuso concretarlo recién en mayo, ese retraso paga intereses. Son unos USD 7 millones que correspondería abonar en mayo, junto con el pago del capital. Pero, a modo de concesión para llegar a un acuerdo, la provincia lo ofrece cuatro meses antes.