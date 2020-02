Reconocieron a los policías que ayudaron a una mujer a dar a luz en cercanías de la Base Policial

Los efectivos brindaron su ayuda a la joven Gisela Mamaní quien de urgencia acudió a su auxilio en la ex casilla de turismo que se encuentra en el Acceso Sur de capital.

Tres policías pertenecientes a la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy recibieron un reconocimiento por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia y de la institución policial, por su compromiso y predisposición al ayudar a una mujer a dar a luz que acudió a su auxilio en la base de Seguridad Vial del Acceso Sur.

El hecho ocurrió el pasado domingo a la madrugada, cuando la joven Gisela Mamaní que se encontraba en trabajo de parto junto a su madre se dirigía en un remis desde Alto Comedero al hospital donde nacería el bebé, pero debieron detenerse de urgencia en la casilla de turismo, actual base policial, a pedir ayuda y dar a luz al bebé sano y salvo. El Sargento Jorge Martínez, el Cabo 1° Dante Subelza, y el Cabo Luis Pantoja, fueron los encargados de asistir a la mamá durante su parto.

El personal policial comunicó la situación al SAME que luego trasladó a la mujer y a su bebé al hospital para que sean asistidos por personal médico.

El ministro de Seguridad, Ekel Meyer, resaltó el trabajo y destacó “que es un reconocimiento a los tres efectivos policiales que representan a la institución policial, felicitándolos por haber ayudado a traer a la vida a un bebé, acompañando a la madre y a la abuela del niño, quienes pidieron ayuda al personal policial”.

Meyer, además puso de relieve que “seguimos fortaleciendo el vínculo de la institución con la sociedad y trabajando para que todos los jujeños reconozcan el esfuerzo que hacen todos los días cada uno de ellos (policías)”.

Por su parte, la madre de Gisela, Norma Mamaní, les dedicó unas palabras a los tres policías, “le agradezco al personal policial que me ayudaron un montón, ellos me han ayudado en ese momento para que nazca mi nieto. Que Dios y la Virgen los proteja siempre, que sigan así colaborando con la gente. No tengo palabras, se portaron muy bien”.