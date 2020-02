Horóscopo del día 01 de febrero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Disfruta lo que la vida te ofrece, convencido de que puede ser cada vez mejor. Hoy todo transcurre en armonía. No confíes en quienes quieren sacar provecho de los demás. Agudiza tu intuición.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Sientes deseos de tener, de crecer y alcanzar alguna meta sin decaer en el proceso. Lo haces sin paciencia y creas ambientes de tensión. Enfócate en la meta mientras mantienes una actitud optimista.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

En lugar de preguntarte “¿por qué a mí?” y asumir posición de víctima, enfrenta con entereza, sin complicarte demasiado. Haz lo que tengas que hacer y suelta.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Comienzas un proceso de sanación emocional. Te aíslas y te concentras en el problema por un rato a fin de encontrar soluciones viables. Encuentras posibilidades en lugares o situaciones inesperadas.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

No todos los días son iguales, a veces son buenos y otros no tanto. Algunas situaciones llevan implícito un aprendizaje, mientras que otras simplemente hay que dejarlas pasar. Tu misión es ser feliz, incluso, a pesar de ti mismo.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

No puedes evadir tus responsabilidades ni culpar a otros. Piensas y debates demasiado, y tu mente es un caos. Al final de cuentas enredas las cosas y, en lugar de soluciones, creas nuevos problemas.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Poco importa lo que crees que debió ser, enfócate en lo que es y trabaja en lo que puede ser. Posibilidades de viajes y encuentros en un futuro cercano que te alegran el corazón. Planifica.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Problemas y más problemas. Has dejado que las cosas alcancen un nivel superior, más allá de lo que puedes manejar y ahora no sabes cómo salir de esta situación. No tienes tiempo de rectificar, solo de seguir y ver cómo termina todo.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Sientes atracción especial hacia una persona nueva, pero no lo suficiente para establecer una relación formal. Aún debes sanar tu mundo interno. Ve poco a poco.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

A veces te preocupas tanto por lo que sucederá que pierdes la paz. Deja de pensar tanto, lo que está hecho no se puede borrar, pero sí puedes construir un nuevo tú a partir de ahora. Necesitas trabajar en ti mismo un poco más.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Es un buen día para tomar decisiones, para hacer cambios importantes. Una mudanza, redecorar tu casa o emprender un nuevo proyecto son posibles ahora.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Hoy debes tomar acción, hacer ejercicios, encontrarte con personas que aporten energía y positivismo a tu vida y reír. La risa es el remedio para muchos males. ¿Lo sabías?

(Vanidades)