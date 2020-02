Encontraron 100 mil netbooks: el día que Macri se mostró en contra de entregar computadoras a chicos en edad escolar

Durante el macrismo se desarticuló Conectar Igualdad para dar paso a Aprender Conectados. Dejaron de entregar equipamiento a los chicos para pasar a dárselo a las escuelas. Para el ex presidente, era como "repartir asado sin tener parrilla".

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó en un depósito más de 100 mil netbooks y otros insumos tecnológicos. El organismo denunció que pertenecieron a distintos programas educativos y que no fueron entregados por el gobierno anterior.

Esta supuesta desidia de la adminstración que terminó el 10 de diciembre último bien se ajustaría a las palabras del ex presidente Mauricio Macri quien deslizó que no era correspondiente entregar computadoras a chicos en edad escolar si no tenían conexión a Internet.







“¿De qué servía repartir computadoras si no tenían conexión a Internet. Es como repartir asado y no tener parrilla, ni algo para prender el fuego", comparó el ahora presidente de la Fundación FIFA. Fue durante un acto en Bragado en el que el jefe de Estado que estuvo al frente del ciclo mayor ciclo de endeudamiento de la historia argentinacalificó al programa Conectar Igualdad como una de “todas esas cosas absurdas” que hacía el gobierno que lo precedió.

“Ahora estamos haciendo estas bases reales, estos cimientos sobre los cuales este país va a crecer. Y va a crecer durante muchos años porque por primera vez no acudimos a ningún parche, a ningún atajo, a ninguna cosita así mágica", enumeró Macri en cuya gestión la economía cayó en tres de sus cuatro años de mandato. En la comparación, extraña, tomó como objeto de estudio al asado en cuya gestión el kilo subió más de un 100%.

No obstante, en marzo de 2016 el propio Macri anunciaba la continuidad del programa iniciado por la administración de Cristina Kirchner en 2010. “Vamos a seguir con Conectar Igualdad, que es un programa que está bien", declaró en un acto en la localidad bonaerense de Merlo.