Horóscopo del día 03 de febrero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Te sientes alterado y de mal humor, y eso repercute en tus acciones. Cuida tus palabras y reacciones, ya que podrían afectar tu desenvolvimiento el día de hoy. La forma en la que proyectas tu imagen debe cambiar. Busca armonía y equilibrio.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Al fin ves luz después de tanto tiempo esperando, llega la solución a tus problemas y debes ponerla en práctica al instante. ¿Para qué alargar más esta etapa? No voltees a ver el pasado, mira hacia adelante confiando en lo que la vida te depara.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Si te sientes demasiado presionado por tantas ocupaciones, relájate y toma tu tiempo. Entiende que no todo puede ser como tú quieres o cuando tú quieres. Las claves del día de hoy son soltar y dejar fluir. Ten paciencia y sonríe.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Hoy es un día para tomar decisiones, no puedes seguir delegando en otros lo que te corresponde a ti. Toma acción aquí y ahora, y no permitas que el miedo domine tu vida. En el amor, da en la medida que recibes.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

El ser tan terco provoca que tengas problemas con todo y con todos. Aprende a escuchar a los demás y entiende que no eres dueño de la verdad. Si cambias de actitud verás cómo cambia tu vida y serás más feliz a pesar de lo que suceda.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Cuando ves la vida con amor, todo lo que vendrá a ti será amor. Cambia tu percepción de la vida y verás cómo todo lo que atraes será positivo. Sé cuidadoso con las palabras cuando mantengas esa conversación con tu pareja.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Acércate a tu pareja y hazle saber cuánto la amas. Compartir cosas simples, como ir al supermercado o preparar la comida juntos, es la mejor terapia para acercarlos aún más. Necesitas organizar tu agenda de la semana si deseas que todo salga bien.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Una persona a quien aprecias puede defraudarte en estos días, pero no pierdas la fe y la esperanza en los demás. No todos actúan igual. Si ya no te sientes cómodo en tu hogar, reubica los muebles, compra flores y plantas, y devuélvele la energía.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Te sientes un poco cansado por los acontecimientos de la semana. No permitas que el desánimo y la frustración sean un obstáculo para seguir adelante con esa energía que tanto te caracteriza. Piensa en positivo y recarga tus fuerzas con ejercicio y deporte.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Estás agotado, pero feliz. Hoy te mereces un descanso y una rica comida. Elige un lugar cómodo para compartir con tus seres queridos y reír contando tus anécdotas de la semana. En lo sentimental, todo marcha con tranquilidad.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Algunas veces, las personas no se dan cuenta que con sus comentarios desmotivan a los demás. No permitas que nadie te diga lo que debes hacer, confía en tus decisiones. Tienes mucho por dar en el amor, déjate llevar por tus sentimientos.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Tienes muchos sueños, pero te falta tiempo para llevarlos a la realidad. Te aconsejamos que hoy crees un plan de acción para poder comenzar cada uno de ellos. El momento es ahora. Evita gastos de más y no prestes dinero, cuida tu economía.

