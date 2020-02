Un teléfono celular explotó e hirió a un joven en Córdoba

El viernes por la madrugada un joven de 22 años, oriundo de La Falda, provincia de Córdoba, debió ser asistido en un hospital por fuertes quemaduras en gran parte del cuerpo producto de la explosión de su teléfono celular.

Catriel Gómez, el joven quemado, se había quedado dormido con el teléfono en la mano, y éste al explotar le adhirió el líquido de la batería de litio, lo que le generó quemaduras en gran parte del cuerpo. "Me desperté en llamas", explicó. "Era impresionante lo que me ardía. Me quedaron ampollas desde las piernas hasta las axilas", explicó el joven, en diálogo con El Doce.







El equipo que explotó e hirió al joven es un Motorola E5 Play que había comprado hace unos meses y que todavía está pagando en cuotas. Tras el accidente le recomendó a la gente que no duerma con el celular encima. "Nunca sabés lo que va a pasar", escribió en su cuenta de Facebook.

Fuente: ElDoce