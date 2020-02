Estos son cinco de los smartphones más esperados para el 2020

Todos los años, nuevos modelos de smartphones llegan al mercado con mejores y más actuales tecnologías que sus antecesores. Es por esta razón que es importante mantenerse actualizado en relación a las tendencias más novedosas en los dispositivos móviles.

Durante el 2020, el despliegue de los nuevos modelos en el mercado será algo que se comentará en las redes sociales, por lo cual se establecerá un elemento común entre los entusiastas de la tecnología y también con aquellos que sólo buscan tener un dispositivo novedoso en el bolsillo.

Samsung Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra

Para la segunda semana de febrero se presentará uno de los dispositivos más atractivos para las personas amantes de la tecnología en todo el mundo. Se trata de los nuevos miembros de la familia de Samsung Galaxy, los S20, S20+ y S20 Ultra.



Algunas de las especificaciones que se han filtrado en los medios antes de su revelación (aunque no son oficiales aún) son que tendrá tres cámaras, una de 12 megapíxeles, un teleobjetivo de 64 megapíxeles, así como un lente gran angular de 12 megapíxiles. Pero por si eso no fuera suficiente también tendrá la capacidad de grabar a 8K y 30 cuadros por segundo.

Sin embargo, estas características tendrán una importante mejoría en la versión S20 Ultra, pues la cámara principal será de 108 megapíxeles, un teleobjetivo de 48 y un gran angular de 12 megapíxeles. En los tres casos, las baterías serán de los aspectos más relevantes por su concentración en la duración.

Microsoft Surface Duo

A finales de año, Microsoft pondrá a la venta su teléfono inteligente que funcionará con el sistema operativo Android y cuya característica principal es que se trata de un dispositivo plegable con un par de pantallas, cada una de cinco y seis pulgadas, unidas por un sistema de bisagras con las cuales es posible rotarlas hasta 360 grados.

Para poder funcionar con el sistema operativo Android, Microsoft se asoció con Google y así aprovechar todas las funcionalidades del software de los de Mountain View. Además, la doble pantalla posibilita una función sumamente atractivo: ejecutar dos aplicaciones diferentes al mismo tiempo.

A nivel interno, el dispositivo integrará un procesador Snapdragon 855, el cual es el más potente que ha desarrollado Qualcomm hoy en día. Uno de los aspectos que se le podría reprochar a este innovador diseño es que únicamente contará con cámara trasera, pues no habrá frontal, algo que resulta extraño en un smartphone de la actualidad.

One Plus 8

El año pasado, uno de los dispositivos más relevantes en el mercado debido a su potencia fue el One Plus 7. Esta razón podría influir en el hecho de que su sucesor también sea de los teléfonos más esperados por el público.

Hasta el momento, las especificaciones que se tienen al respecto son pocas y es que lo único que se sabe es que dispondrá de tecnología 5G y, posiblemente, una pantalla de 6.5 pulgadas y un grosor de 8.1 milímetros.

Si bien no se tienen más detalles acerca del funcionamiento de este dispositivo inteligente, un asunto por el cual se han levantado las sospechas acerca de su presentación este mismo año es que Amazon India liberó indicios de que lo pondrían a la venta con otros teléfonos que estarán disponibles este mismo año, sin embargo, no se reveló más información.

Galaxy Z Flip

Éste podría convertirse en el sucesor del Galaxy Fold y saldría a la venta el próximo 14 de febrero con un valor de USD 1.400. Al parecer, el nuevo móvil se podría plegar a la mitad, tal como ocurre con el Motorola Razr. El equipo integraría un display plegable horizontal de 6,7 pulgadas, con un formato 22:9 y una pequeña perforación en el centro, siguiendo el concepto del Infinity O, que caracteriza a los móviles de Samsung.

También se sumará una película protectora para el display con el objetivo de proteger el panel y evitar los problemas que hubo con la primera generación del Fold. A su vez contará con un display secundario en la caracasa para ver las notificaciones, según las filtraciones publicadas. Este punto es muy similar al diseño que se ve en los nuevos Razr.

El Galaxy Z Flip tendría una cámara con doble sensor: uno de 12 MP con apertura f/1,8 y otro ultra angular de 12 MP con apertura f/2,2. La cámara frontal, a su vez, ofrecerá resolución de 10 MP, con f/2,0.

iPhone en 2020

Los teléfonos inteligentes de Apple son protagonistas en el campo de la tecnología año con año. Por el momento, no se tiene información de si contarán con algún soporte para redes 5G, pero de acuerdo con la firma de analistas JP Morgan, en este año se comenzarán a vender cuatro nuevos iPhone.

Dos de ellos serían con características limitadas, principalmente en el apartado fotográfico, el cual estaría compuesto por dos cámaras traseras y no tendría detección 3D. A diferencia de ellos, los llamados iPhone 12 Pro seguirían apostando por las tres cámaras.