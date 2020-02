La Playstation 5 cada vez más cerca: lanzó su sitio web oficial y anticipa novedades

El mundo gamer está a la espera de novedades sobre la Playstation 5, sus especificaciones, su fecha de salida y otras de sus características. Por ahora, lo único que circulan son rumores, especulaciones y noticias falsas que anticipan un anuncio oficial este mismo mes. Para suerte de los fans, eso está por terminarse, porque Sony lanzó hoy el sitio web oficial de su nueva consola.

Por ahora, se trata de la versión inglesa del sitio oficial de Sony, que anticipa que todavía no están listos para mostrar novedades sobre la consola, más allá de las especificaciones ya reveladas, pero que usuarios de la región ya se pueden registrar a un newsletter que les llevará todas las novedades sobre la PS5 al instante.

En la edición 2020 de la feria tecnológica CES, Sony anticipó algunas de las características técnicas de la consola. Sin embargo, directivos de la empresa aseguraron que todavía hay más sorpresas y que las especificaciones más importantes de la plataforma todavía se mantienen en secreto y se revelarán a lo largo del 2020.

Entre las características más importantes que se rumorean para la Playstation 5, la que se destaca es la retrocompatibilidad. Xbox One cambió las reglas del juego trayendo esa función de vuelta a esta generación de consolas, pero los rumores anticipan que la PS5 podría incluir retrocompatibilidad con todos los sistemas anteriores de la compañía. Así, los usuarios podrán jugar títulos de Playstation One en adelante. ¿Cómo? Todavía no se confirmó esta característica, por lo que no hay detalles al respecto.

La Playstation 5 contará con un procesador AMD Ryzen de tercera generación con ocho núcleos y una placa gráfica de la familia AMD Navi. La tecnología ray-tracing está presente actualmente en las PC gamer de última generación que cuentan con placas Nvidia serie 20, pero se espera que haga el salto a consolas con 2020.

Básicamente, se trata de un algoritmo gráfico que permite percibir el comportamiento de la luz de una manera lo más real posible, a diferencia de las simulaciones que existen hoy en día. Distintos desarrolladores anticipan que será un antes y un después tanto para estudios que se enfocan en hacer juegos realistas como para aquellos que buscan explotar su lado más artístico con visuales menos convencionales.

En los últimos meses se filtraron algunas patentes registradas por Sony para lo que se espera sea el DualShock 5. En esencia, es extremadamente similar al DualShock 4, con un tamaño un poco más robusto, un touchpad mínimamente reducido y gatillos con un área de mayor agarre. El resto de las características parece quedar casi sin modificaciones. Lo cierto es que, luego de tres generaciones con un control prácticamente idéntico, el DualShock 4 fue una bocanada de aire fresco para los usuarios y fue un control muy bien recibido.



Una de las novedades más destacadas será el sistema de vibración, que dejará de depender de un motor, para pasar a tener lo que se conoce como haptic feedback. Se trata de un sistema que varía la intensidad y el foco de la vibración dependiendo del juego y la acción que se esté realizando. Así, disparar con arco y flecha se sentirá muy diferente a que una pelota pegue en el palo de un arco, por ejemplo. Los nuevos gatillos también tendrán sensibilidad extra para que cada acción se sienta diferente.