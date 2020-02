Horóscopo del día 05 de febrero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Lo mejor que puedes hacer es no hacer nada. Haz hecho todo lo que está en tus manos y ahora solo te queda soltar y dejar que fluya. Tendrás dudas y miedos durante el proceso, pero solo te queda esperar… y confiar.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Hablar de más podría conducirte a una situación peor. A veces te apresuras, te expresas sin cuidar tus palabras y los resultados van en contra de todo lo que has construido. El silencio será tu mejor aliado.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Conflictos, mentiras e intrigas de personas poco escrupulosas que solo actúan con base en su beneficio personal. Si no les importa cuánto te puedan afectar ¿por qué debería importarte lo que hagas en pro de ti mismo? Haz lo que tengas que hacer y hazlo lo más pronto posible.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Querer a alguien no es sinónimo de tolerar maltratos. ¿Si no te amas a ti mismo, quién lo hará por ti? Es hora de establecer límites e imponer respeto a quienes te rodean. No necesitas ser agresivo ni atacar, simplemente expresa lo que sientes.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Te estresas demasiado. Piensas en torno a un problema y en lugar de encontrar soluciones, lo haces más grande de lo que es. Simplifícate la vida. Es hora de encarar una situación.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Sientes nostalgia por vivencias del pasado. Te cuesta entender que esa fue una realidad que formó parte de una persona diferente a la que eres hoy, con otros intereses, sueños o motivaciones. Da un paso adelante sin ese pesado equipaje emocional.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Cada día decides que harás las cosas diferentes, y al finalizar la jornada te das cuenta que continúas en el punto de partida. Si deseas cambios, el primero que debe cambiar eres tú.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Para alcanzar esa meta, el trabajo debe ser constante y persistente. No puedes decaer ante el primer problema ni permitir que por comodidad otros intervengan. Necesitas tomar el control aquí y ahora.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Arrepentirse no te ayudará en lo absoluto. Has estado reflexivo y te has dado cuenta que has sido el responsable de tu estancamiento, sin embargo, de nada sirve hundirte en pensamientos negativos, necesitas olvidar lo sucedido, superar tus frustraciones y tomar nuevas decisiones.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Enfrentamientos con personas de poder. Quieres hacer las cosas a tu manera y no sabes cómo empezar. Tus errores han sido continuos y has permitido que la arrogancia y el orgullo controlen tus acciones, es hora de imprimir un poco de humildad.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Dar un paso atrás no significa perder, de hecho, a veces, cuando pierdes, ganas. No se trata de sopesar quién es más exitoso, la vida no es una competencia, es ser feliz durante el proceso.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Todo se complica. Aunque no te gusta delegar, lo has hecho y se te pasó la mano. Has confiado en personas que no lo merecían y, debido a su falta de interés o conocimiento, todo está estancado. No hay mucho que puedas hacer, sin embargo, necesitas intervenir.

