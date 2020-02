Falleció el ex-sicario más importante de Pablo Escobar

El ex jefe de los sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez tenía 57 años, padecía cáncer de estómago en fase terminal y estaba internado en un hospital de Bogotá desde el pasado 31 de diciembre, comunicó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec).

"Popeye" nunca se arrepintió de la gran cantidad de crímenes que cometió y siempre se jactó de ser el jefe de sicarios de Escobar. En sus antebrazos llevaba tatuada la frase "El general de la mafia", que le gustaba exhibir.

En varias entrevistas dijo que cuando mataba a una persona "no empezaba a sudar ni a fumar marihuana". "Lo mataba, me iba para la casa, me bañaba, me ponía a ver televisión y vivía normalmente porque soy un asesino profesional", aseguró en declaraciones periodísticas.







Había sido detenido el 25 de mayo de 2018 acusado de "concierto para delinquir y extorsión". Conocido por su apodo criminal, el confeso sicario ya había pasado 23 años en la cárcel tras someterse a la justicia en 1992. Hasta entonces fue uno de los hombres más cercanos a Escobar, el temido jefe del cartel de Medellín.

Fuente: TN