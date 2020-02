Cristina Kirchner se refirió al lenguaje inclusivo: “No me gusta el todes, prefiero el todos y todas”

Cristina Kirchner presentó este sábado su libro “Sinceramente” en la 29° Feria Internacional del Libro de La Habana en el marco del nuevo viaje a Cuba para visitar a su hija Florencia. Sobre el final de la presentación, que contó con la presencia del presidente del régimen Miguel Díaz Canel y fue moderada, como las anteriores, por el escritor Marcelo Figueras, la ex presidenta se refirió al uso del lenguaje inclusivo. La Vicepresidenta sostuvo que prefiera decir “todos y todas”, lo cual, aunque pueda sonar redundante, no contradice la gramática.

“Si bien hemos dado saltos tecnológicos increíbles, lo que te pasa ahora con ésto del coronavirus y este temor a una peste bíblica -porque tiene rasgos bíblicos- nos hace repensar un poquito todo a todas y todes, como decís vos...”, expresó Cristina en referencia Figueras. “A mí no me gusta el todes. Yo digo todos y todas, que es patente Cristina porque fui la que se reían inclusive cuando yo demandaba que me dijeran presidenta”. “Hasta eso tuve que pelear”, agregó sonriente.

“Mirá vos, porque la verdad que no era una cosa de otro mundo. Era que reconocieran mi género, mi sexo, en ejercicio de una que, es cierto, nunca había accedido una mujer en la Argentina. Hasta eso me disputaron. Es presidente, me decían”, continuó en referencia al debate que se generó durante toda su presidencia y se reavivó cuando encabezó su primera sesión al frente de la Cámara alta y corrigió al senador formoseño José Mayans por referirse a ella en masculino. El jefe del bloque del Frente de Todos había intentado excusarse aclarando que esa palabra “no tiene sexo”. “Eso es lo que dicen los machistas, de ninguna manera”, le respondió entonces la vicepresidenta. “Hasta que una señora, no muy amigablemente para conmigo, consultó a la Real Academia Española y se encontró con la sorpresa de que la RAE le dijo que era mucho más conveniente que me dijeran presidenta. Bueno, pero en fin, fijense, finalmente la RAE nos dio la razón”, celebró durante la presentación. “Es vicepresidenta”, agregó Figueras antes de los aplausos finales.



“En referencia a una mujer, la opción más adecuada hoy es usar la forma ‘presidenta’, femenino documentado en español desde el s. XV y presente en el diccionario académico desde 1803”, había respondido la cuenta de Twitter @RAEinforma ante la consulta de una usuaria sobre “la obsesión” de la vicepresidenta por corregir a quienes la llaman presidente en su función como titular del Senado Nacional.

En este mismo acto, Cristina habló por primera vez sobre el frío saludo que tuvo con Mauricio Macri el día de la asunción de Alberto Fernández el 10 de diciembre: "Se escribieron ríos de tinta, millones de fotografías, una carita que no la hice realmente. Y quiero contar la historia verdadera. En realidad, cuando me extendió la mano debo ser sincera para explicar esa cara, que no es que la puse, ¡me salió!”, comenzó la ex senadora.



El saludo entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner durante la ceremonia en la Asamblea Legislativa

Luego contó que cuando Macri le extendió la mano, por su cabeza pensó durante unos segundos en lo que podría suceder en caso de evitar el saludo: “Si no se la doy va a ser un escándalo, van a decir ‘viste que es una porquería, una bruja’, me imaginaba a todas esas mujeres diciendo ‘viste que no le dio la mano’”. En ese interín de duda, sostuvo que su cara "se fue transformando” hasta devenir en el rostro adusto que despertó miles de opiniones.

"La verdad es que no se la quería dar. No soy hipócrita. Después de todo lo que había hecho contra mí y mi familia, me parecía casi un gesto de hipocresía”, justificó hoy su actitud la Vicepresidente. Y agregó: “No soy de las personas que si no te quiero, no te digo nada, pero tampoco finjo. No me gusta fingir, mis sentimientos son mis sentimientos”.