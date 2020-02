Para sobrevivir, el régimen de Venezuela renuncia a décadas de control sobre el petróleo

Después de décadas de dominar su industria petrolera, el gobierno venezolano está entregando silenciosamente el control a las compañías extranjeras en un intento desesperado por mantener la economía a flote y aferrarse al poder.

La apertura es un sorprendente retroceso para Venezuela, rompiendo décadas de dominio estatal sobre sus reservas de crudo, las más grandes del mundo.

El poder y la legitimidad del gobierno siempre se ha basado en su capacidad para controlar sus campos petroleros - la columna vertebral de la economía del país - y utilizar sus beneficios para el beneficio de su pueblo.

Pero el líder autoritario de la nación, Nicolás Maduro, en su lucha por mantener el control de un país que se encuentra en su séptimo año de una crisis económica agobiante, está abandonando las políticas que una vez fueron fundamentales para su revolución de inspiración socialista.



Según la ley venezolana, la empresa petrolera estatal debe ser el principal interesado en todos los grandes proyectos petroleros. Pero a medida que esa compañía, Petróleos de Venezuela, o Pdvsa, se desenvuelve - bajo el peso de las sanciones americanas, años de grave mala gestión y corrupción - el trabajo está siendo recogido extraoficialmente por sus socios extranjeros.

Las empresas privadas están bombeando crudo, organizando las exportaciones, pagando a los trabajadores, comprando equipos e incluso contratando escuadrones de seguridad para proteger sus operaciones en un campo que se está colapsando, según los gerentes y consultores petroleros que trabajan en los proyectos energéticos del país.

En efecto, se está llevando a cabo una privatización sigilosa, dijo Rafael Ramírez, quien dirigió la industria petrolera de Venezuela durante más de una década antes de romper con Maduro en 2017, en un discurso esta semana.



Rafael Ramírez , entonces ministro de Petróleo y Minería, junto a Hugo Chávez

"Hoy en día, Pdvsa no maneja nuestra industria petrolera, los venezolanos no la manejan", dijo Ramírez. "En medio del caos generado por la peor crisis económica que ha sufrido el país en su historia, Maduro está tomando medidas para ceder, transferir y entregar las operaciones petroleras al capital privado".

Pdvsa no respondió a las solicitudes de comentarios sobre sus recientes concesiones a socios privados.

Los cambios aleatorios del sector petrolero, que se han acelerado en los últimos meses, están rehaciendo la industria petrolera en una nación cuyas políticas energéticas asertivas han servido, desde el decenio de 1950, de ejemplo a los países en desarrollo de cómo tomar el control de los recursos naturales.

Y son un claro retroceso de la visión de Hugo Chávez, que fue el mentor y predecesor de Maduro. Chávez nacionalizó en 2007 las gigantescas propiedades de Exxon Mobil y ConocoPhillips y llenó las filas dirigentes de la Pdvsa con aliados políticos dedicados a su “revolución bolivariana” de inspiración socialista.

Pero la transformación de Maduro de la industria petrolera de Venezuela ha frenado el colapso provocado por un embargo americano. Las sanciones impuestas en enero de 2019 habían acabado con un tercio de la producción petrolera de Venezuela, reduciéndola en un punto al nivel más bajo desde los años 40, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

La producción de petróleo ahora es todavía menos de un tercio del total en 1998, cuando el Chávez tomó el poder. A finales de 2019, Venezuela había estabilizado las exportaciones en alrededor de un millón de barriles por día, según los datos de seguimiento de los petroleros de Bloomberg.

El regateo de las exportaciones de petróleo ha proporcionado a Maduro ingresos procedentes del extranjero en el momento más crítico de la crisis económica del país, lo que le ha permitido ajustarse a las sanciones y consolidar su gobierno.

En el principal centro de exportación de petróleo del país, José, las principales plantas de procesamiento y los muelles están cobrando vida lentamente después de una parálisis casi total en el verano, cuando la Pdvsa quedó aislada del sistema financiero mundial y luchando por arreglárselas sin su mayor mercado, los Estados Unidos, según los agentes navieros y los gestores petroleros.



El Ministro de Petróleo de Venezuela y Presidente de PDVSA Manuel Quevedo habla durante un mitin en apoyo de la empresa estatal de petróleo PDVSA en Caracas, Venezuela el 31 de enero de 2019. (REUTERS)

Las privatizaciones parciales no oficiales del año pasado han sido dirigidas por un reformador poco probable: Manuel Quevedo, un general de la Guardia Nacional sin experiencia petrolera conocida que fue nombrado por Maduro para dirigir la Pdvsa.

El general Quevedo rompió con la retórica nacionalista de sus predecesores para entregar el control operativo de los proyectos petroleros conjuntos a socios que incluyen a Chevron, la empresa estatal rusa, Rosneft, algunas empresas europeas y chinas y grupos de magnates venezolanos. Con la Pdvsa en modo de crisis, cada vez más están entregando las responsabilidades operativas y las decisiones a los socios", dijo Lisa Viscidi, especialista en temas de energía de América Latina en el Diálogo Interamericano, un grupo de investigación con sede en Washington.

Las concesiones están reduciendo gradualmente a Pdvsa a poco más que un holding que recoge la parte de los ingresos de los yacimientos petrolíferos que corresponde al Estado, y la mayor parte de las decisiones financieras y estratégicas son tomadas por socios privados.

Este es un sorprendente descenso desde hace una década, cuando Pdvsa era el orgullo de Venezuela y la piedra angular de su economía.

Hasta el comienzo de la crisis económica en 2013, la compañía era la fuente de prácticamente todas las divisas de Venezuela. También fue su mayor empleador y penetró en todos los aspectos de la vida del país, manejando todo desde los supermercados hasta los parques.

Hoy en día, los campos petroleros que pertenecen en su totalidad a Pdvsa representan menos de la mitad de la producción de petróleo restante de la nación, y su producción sigue cayendo en picado.

Chevron se ha convertido en el mayor productor extranjero de petróleo en Venezuela, y una parte crucial de la estabilización del país en los últimos meses. Sus cuatro empresas conjuntas en el país están bombeando un total bruto de unos 160.000 barriles por día, según dos fuentes de la industria familiarizadas con los proyectos de la compañía, que hablaron en condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar en público.

Chevron respondió rápidamente al impacto de las sanciones americanas - como la pérdida de petróleo ligero americano que se utilizaba para mezclarse con el crudo pesado venezolano para ayudarle a moverse a través de los oleoductos - cambiando al petróleo ligero venezolano. Para septiembre, la compañía pudo reiniciar su planta de procesamiento de petróleo pesado Petropiar, que ha formado la columna vertebral de la recuperación de las exportaciones de petróleo de Venezuela.

Un alto funcionario de la administración Trump dijo que las actividades de Chevron y otras compañías petroleras extranjeras en Venezuela “son claramente preocupantes”.



Pero el gobierno de EE.UU. ha dado a Chevron exenciones de sanciones, tan recientemente como el mes pasado. "Si Chevron se ve obligada a abandonar Venezuela, las empresas no estadounidenses llenarán el vacío y la producción de petróleo continuará", dijo Ray Fohr, un portavoz de la empresa.

En el lado de las exportaciones, el mayor aliado de Pdvsa ha sido la rusa Rosneft, que en el último año ha crecido hasta vender cerca de dos tercios del petróleo de Venezuela. Rosneft ha reemplazado rápidamente las rutas de venta americanas de Pdvsa desviando su petróleo a Asia, a menudo oscureciendo el origen y destino de la carga para evitar las sanciones, según las compañías que monitorean el tráfico de petroleros.

Al estar excluida del sistema financiero mundial, Pdvsa también se ha visto obligada a ceder el control a socios extranjeros en la organización de las exportaciones, lo que va en contra de las leyes energéticas del país. En los últimos meses, Chevron, Rosneft y la italiana Eni han exportado directamente crudo venezolano.

La apertura de las exportaciones de Pdvsa -cargas de petróleo por valor de millones de dólares- a cualquiera que pueda eludir las sanciones para alinear un buque, un seguro y un cliente para el crudo ha creado incluso una pequeña industria artesanal entre la élite de Venezuela.

Ahora, lo único que importa es que el petróleo siga fluyendo, dijo un socio de una empresa petrolera conjunta, mientras escudriñaba su teléfono, viendo las ofertas de carga de la compañía estatal.

“La histórica lucha por la soberanía de los recursos se está sacrificando por conveniencia operacional”, dijo Antero Alvarado, un consultor de energía en Caracas.

Nicolás Maduro

La nueva producción de petróleo de Venezuela ha permitido al país importar productos esenciales como alimentos, medicinas y combustible para mantener el país en funcionamiento.

Y hay indicios de que el gobierno de Maduro quiere llevar más lejos la liberalización solapada, incluso haciendo retroceder la nacionalización de la industria petrolera que tuvo lugar en la década de 1970.

Un grupo de legisladores instalado en la cabeza de la Asamblea Nacional por Maduro en enero -en medio de una protesta internacional- ha propuesto cambiar las leyes sobre energía para permitir una mayor inversión privada.

"En estos tiempos de disminución de la producción, tenemos que dar espacio a una propuesta nacional que, en primer lugar, dará al capital privado una mayor participación en la exploración, producción y comercialización del petróleo", dijo Leandro Domínguez, un legislador, en una declaración.

La propuesta de Domínguez no es reconocida por los Estados Unidos ni por la mayoría de los países europeos y latinoamericanos, que siguen apoyando a una dirección del Congreso rival y dirigida por la oposición. Los legisladores de la oposición se oponen a cualquier cambio en las leyes de energía bajo el mando de Maduro, creando un limbo legal para las compañías petroleras extranjeras.

A pesar de los cambios recientes, hay muchas razones para creer que los mejores días de Venezuela como superpotencia petrolera han terminado, según Amy Myers Jaffe, experta en petróleo del Consejo de Relaciones Exteriores, y otros expertos.

Venezuela podría recuperar gradualmente la producción a 2,6 millones de barriles diarios en 10 años, pero sólo con inversiones de más de 200.000 millones de dólares, según las proyecciones de IPD Latin America, una empresa consultora.

En un momento en que muchas compañías petroleras están luchando con la disminución de las ganancias, los ejecutivos están buscando fuentes de petróleo más baratas y más limpias. Incluso si un acuerdo político eventualmente levanta las sanciones, el petróleo sucio de Venezuela, cargado de azufre y otras impurezas, puede encontrar muchos menos inversionistas.