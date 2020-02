Tiene 17 años y creó una startup educativa para mejorar la gestión en las escuelas

¿Qué querés hacer cuando seas grande? Emprender. Es una respuesta cada vez más frecuente entre centennials (nacidos después de 1995). Tal es así el caso de Gonzalo Waisman, de 17 años. Dice que sus principales fuentes de inspiración son Marcos Galperín y Santiago Bilinkis. “Escucharlos me ha motivado para arrancar a emprender, también me inspira mucho Elon Musk”, confesó a Infobae.

Dice que su madre y padre son emprendedores y que también lo inspiran. El próximo mes comenzará su último año de la secundaria. Estudia en la escuela ORT en la especialización TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). Allí, precisamente, nació su primer emprendimiento que hoy comienza a crecer.

En 2018, para una materia tuvo que pensar la idea de un proyecto que hoy está convirtiendo en negocio. Se trata de Identitic, un plataforma de gestión con funciones para la toma de asistencia, la comunicación a las familias o el calendario escolar. Además permite generar clases particulares entre alumnos de colegios en materias como matemática o lengua.

Cómo nació la idea



“Cuando estaba en 3er año, para un proyecto, me junté con un amigo, Facundo Moreno, quien hoy es mi socio y teníamos una visión similar sobre el sistema educativo. Creíamos que estaba caducado, que se estaba educando de la misma manera que hace cien años y que eso tenía que cambiar”, señala Waisman.

Junto a su amigo detectó aspectos del colegio que les resultaban “tediosos e inviables”. Así, llegaron a la idea de Identitic. Crearon una plataforma educativa para simplificar mediante el uso de la tecnología aspectos administrativos de los colegios.

Cómo funciona

“Identitic es lo que se conoce como software as a service, en donde nosotros proveemos el producto a colegios con las funcionalidades que requieran de nuestra plataforma, y ellos pagan una suscripción mensual por el servicio y mantenimiento de la misma”, explica el joven.



Una de las funciones de Identitic es servir de espacio para buscar clases particulares

La solución busca generar clases particulares entre los alumnos sobre diferentes materias para ayudarlos a incrementar su rendimiento académico. También soluciona aspectos administrativos como la toma de asistencia de los alumnos, calendario de pruebas y la comunicación del colegio con las familias. Todo sucede en una misma plataforma.

La solución es una aplicación móvil, desarrollada en lenguaje Javascript, bajo el framework React Native, que les permite generar una aplicación accesible tanto para usuarios de iOS como de Android.

“Cuando comenzamos con el proyecto vimos una tendencia en Estados Unidos de empresas que estaban empezando a desarrollar software de gestión educativa, pero para ese momento, el campo estaba muy verde, los programas tenían interfaces complejas y escasas de funcionalidades. Entonces vimos la oportunidad de desarrollar en el campo de Edtech (tecnología educativa) acá en la Argentina, donde el mercado está en auge y las empresas que desarrollan son muy pocas”, explica.



Identitic es una herramienta EdTech que busca incorporar tecnologías de la información a las escuelas

El objetivo de la herramienta es asistir a escuelas que no cuentan con una infraestructura tecnológica de un modelo educativo moderno. "Nos encantaría que el modelo educativo de ORT se replique en toda la Argentina. Para motivar a los alumnos a encontrar sus pasiones y a emprender, con un modelo así existirían miles de unicornios más en todo el país”, dice Waisman.

Cuando un nuevo colegio se quiere afiliar a Identitic, desde la herramienta registran los mails de todos los alumnos en la plataforma, y directamente navegan con ese usuario, fomentando un ecosistema virtual seguro. Alguien que no pertenece a la plataforma no tiene manera de acceder.

Si bien la plataforma está siendo testeada y se encuentran evaluando cómo y cuándo será la implementación, en 2020 comenzará a funcionar. Para cada alumno, ser parte de Identitic tendría un costo de USD1 por mes.

Equipo y futuro

El equipo completo de Identitic, todos tienen 17 años

El equipo de la startup está conformado por 7 alumnos de ORT. Si bien todos programan, cada uno tiene un rol definido. “A lo largo del desarrollo utilizamos programas de gestión de tareas y metodologías ágiles como Scrum o Design Thinking para no perder el foco del proyecto y poder medir de una manera efectiva el progreso del producto”, señala.

Los jóvenes han tenido reuniones con diferentes emprendedores que los ayudaron y brindaron feedback en distintas etapas del proyecto. “Tuvimos el honor de hablar con Ariel Poler, uno de los principales inversores ángel en Silicon Valley, cuando Identitic era solo un proyecto de colegio y aprendimos mucho de esa charla sobre emprendedurismo”, señala. Además, desde los inicios del proyecto, cuentan con Mateo Salvatto (el argentino de 20 años creador de la app Háblalo para personas con discapacidad) como principal mentor.

Identitic será lanzada al mercado en el corto plazo, explica el joven. Actualmente Waisman se encuentra definiendo la estrategia comercial. “Nos estamos integrando con una empresa que se llama Akademos que ya está en el ecosistema educativo, vamos a estar en los colegios en los que ellos están”, concluye.