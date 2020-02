Liberarán a dos de los rugbiers que se hallaban con prisión preventiva por el asesinato de Fernando

La fiscal Verónica Zamboni pidió que sean liberados Alejo Milanesi y Juan Guarino, dos de los rugbiers que están detenidos por el asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa, el pasado 18 de enero frente al boliche "Le Brique" en Villa Gesell. El fiscal general de Dolores Diego Escoda dijo que hoy podrían ser excarcelados: "Si la fiscalía solicita la libertad, el juzgado debe resolver en ese sentido", afirmó. Aclaró que el juez de garantías David Mancinelli, que está a cargo del caso, tiene cinco días para determinar si ratifica o rechaza la detención de estos últimos ocho rugbiers, en relación a la otra solicitud que hizo Zamboni.

A través de un escrito de 250 páginas, la fiscal le pidió al juez que "convierta en prisión preventiva la detención que vienen sufriendo Lucas Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Ayrton Michael Viollaz, en virtud de existir elementos de convicción suficientes para considerarlos responsables de los hechos objeto de investigación, con el grado de participación ya analizado".

Mientras que solicitó "el cese de detención" de Milanesi y Guarino. "A la luz del resultado negativo de la diligencia de reconocimiento de personas en relación a los encausado Guarino y Milanesi, ésta Titular de la Vindicta Pública, entiende que debe cesar la medida de coerción personal que pesa sobre ellos, en relación a la conducta endilgada en autos; dado que toda duda en el proceso debe ser valorada a favor de los imputados", indicó al respecto.

La fiscal argumentó además que "si bien se ha acreditado que los co-encausados estuvieron con los demás esa noche, hasta la actualidad se han llevado a cabo innumerables medidas de investigación que no han permitido vincularlos a la muerte de Fernando".

"Ha variado mi convicción en cuanto a la participación de éstos dos imputados en el homicidio endilgado", indicó en otro tramo del escrito y recordó que "toda duda en el proceso debe ser valorada a favor de los imputados, conforme las garantías constitucionales que deben respetarse en el proceso".

Aclaró que los pedidos de libertad "de ningún modo implica su desvinculación del proceso", indicó que quedan medidas de prueba por implementarse y pidió que estén a disposición de la Justicia hasta que termine la investigación.

Respecto de Milanesi afirmó que ninguno de los testigos "lo han podido reconocer ni como agresor de la víctima, ni de ningún otro amigo de Fernando" y que "solo uno de ellos lo vio parado en las inmediaciones, pero sin participar en la gresca". Explicó además que si bien Milanesi presentaba lesiones en sus manos "no pudieron acreditarse fehacientemente que guarden vinculación con la presente pesquisa".

En relación a Guarino señaló que "si bien el mismo se halla filmado saliendo del bailable Le Brique (...), nada lo ubica en la agresión misma a Fernando". En ese sentido indicó que "el resultado negativo de la totalidad de los reconocimientos en rueda de personas desarrollados" y que "un solo testigo lo ubicó en las inmediaciones del lugar". "Ningún registro fílmico de los aportados, lo ha grabado agrediendo a alguna persona, sino solo caminando", dijo. Manifestó además que "analizada la lesión que presentaba el día de su aprehensión no ha podido acreditarse hasta el momento que se vincule y/o guarde relación con el hecho".

Previo al pedido de la fiscal el abogado Hugo Tomei, defensor de los rugbiers detenidos, dijo a la agencia Télam que "no todos tuvieron participación en el hecho que desemboca en la muerte" de Fernando y que "de los diez, algunos, no todos" no tuvieron participación. "Habrá que determinar cuál es la intención de estas personas en ese suceso", afirmó.

Indicó además que "a partir de la presentación que haga la fiscalía se iniciará una nueva etapa de la defensa para aclarar algunas cuestiones de las conductas de los imputados" y que hará su "propio análisis de la prueba para exhibir ante el juez" su "interpretación" de la misma.