Hoy inician las preinscripciones online para la Escuela Profesional Sarmiento

A partir de hoy, se da inicio al tercer período de preinscripción online para formar parte de la Escuela Profesional N°8 «Sarmiento». Los interesados, podrán llenar el formulario mediante la página web hasta el viernes 14 (inclusive).

Cabe resaltar, que los postulantes no deberán hacer fila en la institución ubicada en calle San Martín, ya que unicamente, las preinscripciones se desarrollarán mediante Internet en el sitio: www.profesional8jujuy.edu.ar

Siguiendo con la misma metodología que se realizó el año pasado, una vez que llenen el formulario virtual, se realizará un sorteo para aquellas especialidades que sobrepasen la cantidad de cupos disponibles. El aspirante deberá presentarse en la institución en el día y horario establecido según la especialidad elegida con el formulario impreso de preinscripción generado por el sistema.

En este sentido, la vicedirectora de la Escuela Sarmiento, Mariana Aparicio, solicitó a todos los preinscriptos que para los primeros años se solicita respetar el horario de sorteo ya que se cerrará la puerta de acceso al establecimiento.

Asimismo, recomiendan a los estudiantes asistir con toda la documentación ya que ese mismo día se registrará la inscripción para los que hayan salidos sorteados. En este contexto, desde el establecimiento indicaron que por única vez deberán abonar la inscripción de $1.000 (mil pesos) aquellos que hayan quedado en el listado de alumnos.

Por último, Aparicio detalló que para los preinscriptos con discapacidad, se sortearán tres vacantes por curso. De esta manera, deberán asistir al sorteo el aspirante y un tutor.

Los requisitos para llevar el día del sorteo son los siguientes:

Fotocopia del certificado de estudio.

Fotocopia del D.N.I.

Fotocopia del testimonio de nacimiento.

Fotocopia del CUIL.

Certificado de discapacidad (en caso de padecer algún tipo de discapacidad).

Constancia de tratamiento y medicación (en caso de padecer algún tipo de discapacidad).

Constancia de 3° año del secundario aprobado, sin materias pendientes. (para los preinscriptos en Gestor en Organización y Administración Comercial).

El aspirante debe tener 18 años de edad, o a cumplir hasta el 30 de junio del año 2020, a excepción de las personas que padecen alguna discapacidad que pueden ser de cualquier edad

A continuación te presentamos las especialidades y días/horarios de sorteos por turnos

CRONOGRAMA DE SORTEO PARA PRIMER AÑO – Turno mañana

Artesanías 1° año A – Turno mañana – Sorteo: 20/02/2020 08:30

Cocina Repostería y Cotillón 1° año A – Turno mañana – Sorteo: 20/02/2020 10:30

Corte y Confección 1° año A – Turno mañana – Sorteo: 21/02/2020 08:30

Corte y Confección 1° año C – Turno mañana – Sorteo: 21/02/2020 08:30

Gestor en Organización y Administración Comercial 1° año A – Turno mañana – Sorteo: 27/02/2020 10:30

Gestor en Organización y Administración Comercial 1° año B – Turno mañana – Sorteo: 27/02/2020 10:30

Gestor en Organización y Administración Comercial 1° año C – Turno mañana – Sorteo: 27/02/2020 10:30

Informática – Operador de PC 1° año A – Turno mañana – Sorteo: 27/02/2020 08:30

Manualidades 1° año A – Turno mañana – Sorteo: 26/02/2020 10:30

Peluquería, Cosmetología y Manicura 1° año A – Turno mañana – Sorteo: 27/02/2020 08:30

Peluquería, Cosmetología y Manicura 1° año C – Turno mañana – Sorteo: 26/02/2020 08:30

CRONOGRAMA DE SORTEO PARA PRIMER AÑO – Turno tarde

Artesanías 1° año B – Turno tarde – Sorteo: 19/02/2020 08:30 a 11:30

Cocina Repostería y Cotillón 1° año B – Turno tarde – Sorteo: 20/02/2020 15:30

Corte y Confección 1° año B – Turno tarde – Sorteo: 20/02/2020 16:30

Electricidad Domiciliaria 1° año (único turno) – Sorteo: 26/02/2020 14:30

Informática – Operador de PC 1° año B – Turno tarde – Sorteo: 21/02/2020 14:30

Informática – Operador de PC 1° año C – Turno tarde – Sorteo: 21/02/2020 14:30

Instalaciones Sanitarias 1° año (único turno) – Sorteo: 26/02/2020 16:30

Peluquería, Cosmetología y Manicura 1° año B – Turno tarde – Sorteo: 20/02/2020 14:30

Serigrafía 1° año (único turno) – Sorteo: 27/02/2020 14:30

Taller de Corte y Confección 1° año (único turno) – Sorteo: 27/02/2020 17:30

Tejido 1° año(único turno) – Sorteo: 27/02/2020 16:30

En caso de dudas o por cualquier consulta, pueden comunicarse con los miembros de la Escuela Profesional N° 8 al mail: [email protected] y sino al número de teléfono: (388) 4224196

