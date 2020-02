Lo estafaron con la compra de un auto por facebook

Un joven de 38 años, domiciliado en barrio Belgrano, denunció que fue estafado con la compra de un círculo cerrado para la compra de un vehículo por Facebook.

De acuerdo a lo relatado por la víctima, él se habría contactado con la empresa Renault Argentina a través de Facebook con la intención de comprar un vehículo a través de un círculo cerrado.

Posteriormente, fue contactado en su domicilio por una mujer, la que le dijo que debía entregar el vehículo usado y dinero en efectivo a fin de agilizar la entrega del cero km. Para ello le entregó cien mil pesos ($100.000) contra un recibo con membrete de una empresa que llevaba el logo de Renault Argentina y del Plan Rombo.

Pasados los días, como no lo volvieron a contactar ni para pedirle el auto usado, el joven se fue hasta una concesionaria en Jujuy, en donde recibió la triste noticia que había sido estafado pues no figuraba en la base de datos de la empresa, además de que el recibo por el pago en donde figura el nombre de la empresa, no pertenecía a Renault.