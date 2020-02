"La pedofilia no mata a nadie, el aborto si": Indignantes palabras de un representante de la Iglesia

"No estamos hablando de ningún otro problema moral, donde algunos pueden hacer una comparación entre pedofilia y aborto. La pedofilia no mata a nadie y esto lo hace". Estas son las palabras polémicas del reverendo Richard Bucci, de Rhode Island, Estados Unidos.

La defensa de la pedofilia en comparación con el aborto causó indignación en Rode Island. La representante estatal Carol Hagan McEntee afirmó que “cuando dice que la pedofilia no mata a las personas, bueno, claramente no lo entiende". Consideró que Bucci debería "haber venido al recinto y escuchar los testimonios, porque hay muchas víctimas que ya no están con nosotros. Escuchamos voces de mujeres con sus vidas destrozadas, y son de las que tienen la suerte de estar vivas".

No es la primera polémica que desata este sacerdote de 72 años, ya que hace unos días prohibió a los 44 legisladores de su estado que votaron a favor de la ley de derecho al aborto que reciban la comunión.