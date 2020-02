Mercado pago se sumara al programa "tarjeta alimentaria en Palpala"

Recientemente la promocionada Tarjeta Alimentar que proviene del Programa Nacional “Argentina contra el Hambre” tuvo su repercusión en Palpalá tras la reunión que mantuvieron la secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Palpalá, Graciela Jerez con la representante de la Cámara de Comercio de la ciudad siderúrgica, Fernanda Guarnieri y el representante de la empresa Mercado Pago, Dante Machaca, para acordar el uso y beneficio de la misma. En la oportunidad se hizo un convenio en el cual, se adhiere con un 5 o 10% en algunos rubros específicos que se lo develarán en los próximos días.

El objetivo del programa, es fomentar el comercio palpalaeño, de manera que cuando el ciudadano tenga la tarjeta, se adhiera al comercio y quede el dinero en la ciudad. Se tiene pensado en trabajar con el Instituto Municipal de Desarrollo (IMD), por líneas de financiamiento, para otorgar préstamos o hacer renovaciones. Recordemos que la Tarjeta Alimentar es un instrumento para que todos accedan a la canasta básica alimentaria y lógicamente permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas.

Para el día de la entrega de tarjetas, estarán presentes personal del Banco Nación y de ANSES, para verificar datos y dentro del mismo marco se está preparando un programa municipal, con las personas que venden en despensas, en las diferentes ferias o distintos comercios de la ciudad.

En este sentido, se comunicaron con personal de Mercado Pago de Jujuy, para ver las posibilidades de conseguir el posnet. Se tiene pensado en hacer una nueva reunión informativa, el 17 de febrero con horario a confirmar, en la próxima reunión el tema en cuestión será el uso del posnet, personal brindará la explicación a los diferentes comerciantes (formales e informales), para ver el manejo, de modo que cuando se entreguen las tarjetas, el dinero quede en el municipio.

El capacitador Dante Machaca expresó que “Mercado Pago es una de las herramientas más utilizadas para cobro y tiene un crecimiento constante. Me parece genial que el municipio se encargue y se ocupe de las personas que realmente la están necesitando, esta es una herramienta que les va ayudar a muchos a incrementar las ventas, no solo presencial, sino también de manera online”, detalló.

En ese sentido agregó que “estos son algunos de los temas que vamos a hablar en la próxima reunión, es por eso que es importante que las personas se registren, ya que no hay muchas capacitaciones de este nivel, estamos enfocados en llevarles la capacitación en relación de lo que son los sistemas de cobro, y que no tengan miedo a recibir tarjetas, que no tengan miedo a poder cobrar, con códigos QR, mediante el link de pago o a través de las redes sociales, pero siempre utilizando una herramienta confiable como es mercado Pago. Así que los invitamos a que se capaciten, apuesten al futuro y puedan darles usabilidad en Palpalá al dinero que van a recibir a través de las tarjetas”, finalizó el capacitador.

Focalizada en esta temática y tras la reunión consumada, la presidente de la Cámara de Comercio de Palpalá, Fernanda Guarnieri, afirmó que “fue positiva la reunión que tuvimos, la Tarjeta Alimentar tiene más de 500 comercios adheridos en esta ciudad. Por ejemplo, sabemos que se abrirá la Universidad, eso también fomentará mucho al comercio, ya que es necesario la parte de alojamiento, gastronómica, de venta de almacenes o algún tipo de negocio, entonces se está planificando trabajar en conjunto con el municipio, para que nos respalde en todas las inquietudes que tenemos y también poder dar alivio al comerciante”, concluyó la referente.