Cinthia Fernández abandonó un programa en medio de lagrimas "me quiero ir"

El 2020 de Cinthia Fernández comenzó convulsionado. Recientemente separada de Martín Baclini denunció en las redes sociales la pérdida de su billetera con sus ahorros, en las últimas horas se la relacionó sentimentalmente con un político y el martes por la tarde, tuvo que abandonar abruptamente la grabación de un programa en medio de una crisis de llanto.

La bailarina estaba invitada al ciclo Pasapalabra, conducido por Iván de Pineda, para la emisión que se podrá ver el viernes que viene por El Trece. Noelia Antonelli, en su programa Siempre Show, contó: “Estábamos con Tomi (Dente) invitados también. Estaba previsto grabar a las 14.00, Cinthia llegó 14.15 sin maquillarse, había un corte en la 9 de Julio. Llega ella a maquillaje y a los diez minutos baja una productora desesperada diciendo que ella se había ido".

“Parece que de repente recibió un mensaje en su celular, las maquilladoras dijeron que de un momento al otro se puso a llorar”, contó la conductora y en diálogo con Teleshow agregó: “Se fue llorando diciendo ‘me quiero ir’ todo el tiempo”.

Ni los productores ni el resto de los invitados al ciclo pudieron detenerla. Se supo que los motivos que la obligaron a dejar el canal eran “personales", pero nadie dio más detalles de qué motivó a la mamá de Charis, Bella y Francesca.



Finalmente, desde la producción convocaron a Cris Vanadía, conductor de Quiero Música en reemplazo de la ex panelista de LAM, para poder continuar con la agenda de grabaciones prevista.

Desde ese momento, Cinthia no volvió a subir posteos ni historias a su Instagram, como suele hacerlo a diario. Aunque un rato después usó su cuenta de Twitter para referirse a los rumores que se referían a un romance entre ella y el senador Luis Naidenoff, luego de que se viralizaran unas fotos de ambos en el carnaval de Corrientes.

“Aclaro que la prensa de esta gente (de estos políticos) pidió que fuéramos al palco a sacarnos una foto con estos dos (sic), que no sé quiénes son, con todo respeto. Nos pidieron varias fotos a (Marcelo) Polino y a mí. Qué casualidad, difunden fotos haciendo parecer otra cosa”, escribió Fernández y agregó: “Nunca por casualidad estuve, estoy, nunca voy a estar con nadie (sic). Justamente, mi situación es bastante dolorosa por mi ex pareja (Martín Baclini), de la cual sigo enamorada y respeto muchísimo aunque hoy no sea su pareja”.

Él también se refirió al tema: “No conozco a Cinthia Fernández, pero entiendo su malestar. Yo también fui invitado, ambos somos víctimas de una maliciosa interpretación de una foto, tomada desde un ángulo que no refleja lo que sucedía. La aclaración es necesaria por respeto a los involucrados y sus familias”.