GUZMÁN: "No es sostenible una reducción del déficit fiscal en 2020"

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán brindó esta tarde su informe sobre la renegociación de la deuda pública externa ante el pleno de la Cámara de Diputados de la Nación. Aseguró que "no es sostenible" que haya una "reducción del déficit fiscal" durante este año y responsabilizó por la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI). "En este proceso, estamos del lado de la gente", lanzó.

Ayer, la decisión del ministro de postergar para septiembre el pago del bono AF20 provocó un fuerte temblor en los mercados y el aumento del riesgo del país apenas unas pocas horas antes de la llegada de la misión del FMI a Buenos Aires.

La sesión comenzó esta tarde poco después de las 17.30. Guzmán dijo: "La Argentina vive una profunda crisis económica y social. El país padece una carga de deuda insostenible que, de no resolverse, profundizaría el descalabro macro económico que el país ha venido experimentando".

Ante la Cámara de Diputados, el ministro agregó: "En los últimos dos años, la pobreza aumentó del 28,6 al 35,4% y sigue escalando. Es condición necesaria para romper la dinámica de recesión que se profundiza sacarse de encima esa carga de deuda que no se puede pagar", sostuvo.

Guzmán dijo que "los países que sufren estas crisis no salen hasta que la deuda no deja de ser una carga que pisa el desarrollo del país" Crédito: Tomás Cuesta

Y agregó: "No es sostenible que haya reducción del déficit fiscal en 2020. Un escenario alcanzable implica alcanzar el equilibrio fiscal en el año 2023. Y converger unos años después a un superávit fiscal primario entre 0,6 y 0,8% del Producto" Bruto Interno (PBI), dijo el ministro ante la Cámara de Diputados de la Nación.

"Los países que sufren estas crisis no salen hasta que la deuda no deja de ser una carga que pisa el desarrollo del país", agregó. Y lanzó: "Es importante entender que el Fondo es responsable. Es importante no olvidarnos de nada porque es importante tener memoria hacia el futuro", señaló Guzmán ante la Cámara de Diputados.

Guzmán dijo también que la renegociación de la deuda "es un proceso en el que hay que definir de qué lado estamos" y agregó: "Nosotros lo tenemos definido: estamos del lado de la gente". "Hay gente que está jugando fuerte. Hay tenedores de deuda locales que están jugando de forma cooperativa. Pero hay gente que está jugando a otro juego", destacó.

A pesar del malestar por la dinámica elegida por el oficialismo, los bloques que integran Juntos por el Cambio asistieron hoy a la sesión informativa. La decisión del conglomerado opositor fue adoptada anoche luego de una reunión del interbloque en la que prevaleció la idea de no poner palos en la rueda a Guzmán, que atraviesa uno de los momentos más complicados desde que asumió la conducción del Palacio de Hacienda.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó hoy al país y comenzó su actividad para auditar las cuentas públicas y mantener diversas reuniones con funcionarios del gobierno nacional, con vistas a renegociar la deuda de US$ 44.000 millones que Argentina mantiene con ese organismo multilateral.

El equipo técnico, encabezado por Julie Kozack, directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental del FMI; y Luis Cubeddu, jefe de la misión del FMI para Argentina, permanecerá en el país hasta el miércoles de la semana próxima, "para continuar el diálogo en curso sobre el programa económico del gobierno argentino y las perspectivas económicas", afirmó un vocero del FMI.

En paralelo, las organizaciones políticas y sociales que se encontraban congregadas en las inmediaciones del Congreso por la llegada de la misión del FMI al país pidieron que se "active" la Comisión Bicameral Permanente para el Seguimiento de la Deuda Externa, al advertir que fueron los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri quien "contrajeron" ese compromiso.

Así lo expresó el diputado nacional y referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) Juan Carlos Alderete, al hacer uso de la palabra durante el acto montado en las afueras del palacio legislativo para expresar su apoyo a las negociaciones encaradas por el Gobierno en relación a la deuda, mientras el ministro Guzmán exponía en el recinto de la Cámara de Diputados.

