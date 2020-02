Horóscopo del día 13 de febrero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Estás muy ocupado, pero por primera vez en mucho tiempo estás dispuesto a ver el amor de una forma diferente. Quieres amar y estar dispuesto a dar el espacio y la atención necesarios a esa persona especial. Ama y disfruta ser amado.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Diversión, apoyo, conversaciones que nutren y conmueven. Te sientes cómodo y feliz en tus ambientes familiar y social, sin embargo, es poco el tiempo que les dedicas. Es hora de disfrutar calidad y cantidad. Toma un tiempo para ti, te lo mereces.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Para incrementar tu motivación necesitas hacer cambios de rutina y actitudes. El desgano, el hacer las cosas por el simple hecho de hacerlas y el aburrimiento disminuyen tu energía. Ponte las pilas, asume nuevos retos y proyecta esa energía tan fuerte de tu signo.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Las finanzas se mantienen estables. Una persona de lejos necesita ayuda económica y te preocupa su situación. Si decides ayudarla, hazlo consciente que podría ser un dinero perdido. La decisión depende de ti.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Estás cerca, pero a la vez lejos del ser amado. Distanciamiento, poca comunicación, palabras que duelen, indiferencia y aburrimiento destruyen una relación. Necesitas trabajar en la tuya de forma continua y el primer paso es cambiar tu actitud.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Las preocupaciones por personas de familia podrían perjudicar tu salud. Cuidado. Hay temas que es mejor no tocar y problemas que no lo son tanto. No asumas los problemas de los demás como tuyos, todo tiene un límite.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Presión laboral. Podrías sentirte obligado a actuar antes de tiempo y con ello tirar tus planes y la organización por la borda. No te precipites, analiza dónde perdiste el control, reorganiza y conversa con los involucrados. Sé amable y considerado, respetuoso y agradecido, y procura convencerlos de extender el tiempo a fin de tener todo preparado.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Tienes una habilidad innata de atraer personas que compartan y se involucren en tus sueños. Para que el compromiso sea mayor y la participación más efectiva y productiva para todos, establece responsabilidades y sé claro con el dinero.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

La paz y la tranquilidad es lo más valioso que existe. Si tu relación se complica, utiliza todas las herramientas que tengas a la mano para devolver la armonía y el equilibrio. Si tus intentos son en vano es hora de analizar qué sucede más allá de lo que puedes ver.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Los asuntos familiares han estado un poco convulsionados. Unos te empujan en una dirección y otros hacia la contraria. No necesitas decidir hacia cuál te inclinas. Sé neutral y de ninguna manera te involucres en asuntos que nada tienen que ver contigo.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Cambios en el trabajo. Es posible que necesites establecer un nuevo orden de prioridades, crear una agenda y seguirla al pie de las letra. Hay mucho por hacer, pero tu mala gestión del tiempo impide que cumplas con tus compromisos. Haz cambios y hazlos ya.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Trabaja con el dinero de otros, préstamos personales o bancarios, inversionistas o socios. Las opciones existen, tú eliges cuál te conviene. Sé astuto y cuida cada paso a dar, de lo contrario, podría haber pérdidas irreparables.

(Vanidades)