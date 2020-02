Ulises Jaitt denunció las diferencias de la Justicia entre la causa de los rugbiers y la de la muerte de Natacha

Natacha Jaitt murió la madrugada del 23 de enero de 2019 en el local de eventos Xanadú. A más de un año, la investigación todavía no terminó y no hay acusados. Más precisamente, el Ipad de la modelo es el elemento que, hasta lo que se dio a conocer, aún no fue analizado.



Su hermano Ulises salió a denunciar la situación de la causa en las redes sociales, comparando con lo rápido que avanza la investigación por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

“La justicia desbloqueó los celulares de los rugbiers pero no la tablet de mi hermana ¿A quién quieren proteger? Se nota mucho muchachos, disimulen. Se cagan en una familia que merece saber qué pasó con Natacha #JusticiaCorrupta #ANatachaLaMataron #1AñoSinJusticia #HijosDePuta”, tuiteó.

(Minuto Uno)