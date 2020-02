Alberto Fernández no piensa indultar a Milagro Sala.

Aseguró que tampoco utilizará ese recurso con otros ex funcionarios peronistas y militantes acusados de corrupción vinculados a Cristina Fernández.

Según sectores del kirchnerismo, Milagro Sala, Amado Boudou y Julio de Vido son "presos políticos". Pero para el presidente Alberto Fernández eso es sólo un "problema semántico", ya que la calidad de preso político reviste algunas características que no las tienen los ex funcionarios o militantes.

Esto lo dijo el presidente en una entrevista al medio de comunicación Infobae. También agregó: “No pienso indultar a nadie. No está en mis planes”, dijo seco y en tono agrio.

Frente a la sucesión de afirmaciones públicas de Kicillof, De Pedro, Gómez Alcorta y Berni, quienes sostuvieron la existencia de presos políticos en el país, todos con poder real y vinculación ideológica y política con Cristina Fernández, el presidente se comunicó con la vicepresidenta y con Máximo Kirchner y negaron que sea era una operación concertada, y menos todavía una movida para “limar” la imagen presidencial.

El presidente -desde una mirada jurídica- considera que no es posible indultar con los procesos abiertos, y cuando sucedió -épocas de Carlos Menem con sus indultos-, finalmente fueron anulados por la Corte Suprema con el apoyo político de Néstor Kirchner, que en ese entonces era jefe de Estado.

Parte del diálogo:

P -¿Pensó en la posibilidad de indultar a los ex funcionarios del kirchnerismo que para ciertos ministros del Gobierno son presos políticos y para usted son objeto de detenciones arbitrarias?-, preguntó Infobae al Presidente.

AF -No. No pienso indultar a nadie. No está en mis planes-, replicó Alberto Fernández.



P -¿Ni siquiera para Milagro Sala?

AF -Esa es una detención arbitraria. Y lo digo ahora, y lo dije en la campaña electoral, y antes aún...



P -¿Habló del tema con el gobernador Gerardo Morales?

AF -Sí. Y me contestó que la justicia de Jujuy es independiente, que no se puede meter...



P -Entonces, ¿no hay indultos?

AF -No. Descartados.

Fuente: Infobae