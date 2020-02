Horóscopo del día 14 de febrero del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Tu mayor interés este mes será producir y producir. El dinero juega un papel importante. Todos tus planes, encuentros con terceros y pequeñas inversiones tienen como único objetivo incrementar tu cuenta bancaria. Piensas en grande y necesitas mucho dinero para alcanzar tus metas.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Necesitas tomar decisiones. O terminas o continúas, y sea cual sea la que elijas debes hacerlo de una forma diferente a lo que acostumbras. Nada de dramas o conflictos a largo plazo, si se acaba debe ser definitivo y si continúa, la relación debe reinventarse. Busca ayuda en un psicólogo o terapeuta de pareja.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Excelente oportunidad para relacionarte con personas que te ayuden a crecer. Últimamente has estado encerrado en tu propio mundo y necesitas refrescar tu forma de relacionarte, estrechar lazos y recibir amor.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Para dar un paso adelante necesitas trabajar en equipo. Sabemos que eres individualista, pero hay veces que para crecer necesitamos el apoyo de otros. La organización, la comunicación abierta, el respeto mutuo y la solidaridad, sumados a la celebración de los pequeños avances, te motivarán hasta llegar a la meta.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Revelaciones relacionadas con dinero. Las finanzas han estado un poco estancadas y difíciles de mejorar. Ahora se presentan nuevas vías de producir y, aunque serán efectivas, también serán pasajeras. Aprovecha la oportunidad para salir de deudas y ahorrar.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Una confesión inesperada de parte del ser amado podría generar sorpresa y confusión. Momentos pocos gratos que de ninguna manera deben empañar lo que han construido. Es posible que te cueste asimilar “su verdad”, pero mientras no te afecte ¿para qué complicarte la vida?

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Últimamente has sido un espectador de tu propia vida. Un ser inerte que no se conecta o vive en las nebulosas o solo concentrado en su celular. Este día es perfecto para crear nuevas dinámicas y establecer relaciones alegres y productivas. Sal al mundo, hay mucho por recibir.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Mantener un equilibrio entre tu vida personal y laboral puede ser una tarea complicada esta semana. Hay cosas por resolver en ambos aspectos de tu vida y poco tiempo para hacerlo. No pierdas el tiempo en detalles sin importancia. Conflicto con jefes, socios o personas de autoridad.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

En cuestiones económicas necesitas más empuje y disciplina. Estás consciente de que necesitas más dinero, pero haces poco por lograrlo. Bajo las condiciones actuales es poco probable que se den cambios productivos. Necesitas enfocar tu atención en actividades nuevas que te permitan crecer económicamente.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Enamoramientos pasajeros con personas que no son parte de tu realidad. Es hora de aprender a amar con la cabeza y el corazón. Si vas a vivir una aventura no te entregues a lo loco, ve quién es realmente esa persona y analiza qué puede aportar o restar a tu vida. No te involucres.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Grandes cambios a nivel familiar. Necesitas ser muy organizado, crear reglas, establecer horarios y ser muy político, diplomático, paciente y tolerante para sobrellevar esta nueva etapa. No pretendas imponer, deja que cada cosa fluya y se ubique en el lugar que debe estar.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Un nuevo comienzo, un día lleno de retos y posibilidades laborales. Proyectos importantes que necesitan tu atención inmediata. Busca el apoyo profesional de expertos que te ayuden a ver con claridad el resultado final y creen una estrategia para el proceso. Mantén el enfoque.

