Asistieron a familias afectadas por el temporal

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida, entregó elementos y mobiliarios de primera necesidad a cuatro familias de los barrios Cerro Las Rosas, Tupac, 150 Hectáreas (remanente) y Aeroclub en Alto Comedero, que fueron afectadas por las fuertes lluvias que se registraron días atrás, con el fin de sobrellevar la situación y mejorar la calidad de vida.

La ministra Natalia Sarapura destacó la inmediata respuesta de la cartera provincial a su cargo ante las emergencias climáticas en la provincia y el trabajo coordinado con otros ministerios, intendencias y comisiones municipales.

Sobre estas tareas, el secretario de Asistencia Directa y Calidad de Vida, Carlos Toconás, señaló: “desde el Gobierno acompañamos y brindamos apoyo a las familias en diferentes localidades que fueron afectadas por las fuertes precipitaciones de hace unos días, que provocaron el anegamiento de las casas causando daño a sus bienes”.





Continuando, Toconás indicó que el equipo de Trabajadores/as Sociales de esta dependencia, realizaron un recorrido de los lugares afectados por el temporal, y el posterior relevamiento de daños materiales de los hogares por la precariedad de las construcciones, para así poder confeccionar los informes socioambientales, y concretar la correspondiente asistencia.

“Asistimos con elementos y mobiliarios de primera necesidad como camas, colchones, frazadas, chapas y refuerzos alimentarios a las personas damnificadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica, con el objetivo de afrontar este difícil momento”, dijo y agregó: “en el caso de la familia de Rojas del barrio Cerro Las Rosas, una niña sufrió golpes ocasionados por el derrumbe de una pared construida en forma precaria y se encuentra internada en el Hospital de Niños Héctor Quintana, por lo que recibió elementos y mobiliarios para mejorar su calidad de vida”, expresó.

Finalmente, desde la Secretaría se brindan recomendaciones para los días de lluvia como mantener limpios canales, arroyos, zanjones y ríos, no arrojar basura o residuos porque se trancan, el agua no corre y se producen desbordes; no acumular basura en las veredas, cordones cunetas y desagües para evitar estancamientos; evitar cruzar ríos, canales, arroyos crecidos o caminar por lugares inundados; las personas que se encuentran en la calle no deben resguardarse de la lluvia debajo de los árboles para evitar descargas eléctricas por los rayos y en caso de vivir en zonas de riesgo se debe tener lista una mochila con documentos personales de la familia protegidos en bolsas plásticas, mudas de ropa, calzado y elementos de aseo.